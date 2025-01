Le GM des Kings apprécie l’optimisme de Doug Christie

Le changement de ton est assez clair pour les Kings. Alors que Mike Brown se faisait de plus en plus critique envers ses joueurs, et que le club s’enfonçait dans une saison morose, Doug Christie a décidé de prendre le chemin inverse, avec de la « câlinothérapie ». Et ça a l’air de fonctionner avec six victoires consécutives !

« Ce que je trouve qu’il apporte, c’est son optimisme, son expérience de joueur et ce qu’il pense devoir donner à ces joueurs, car c’est ce dont il avait besoin quand il jouait » explique ainsi Monte McNair, le GM de Sacramento, au sujet du coach intérimaire. « Actuellement, je trouve que les gars répondent particulièrement bien à tout ça. »

Objectif Top 6

Grâce à leur série de victoires, les Kings sont revenus à l’équilibre (19 victoire – 19 défaites) et ils ont même réintégré le Top 10 de la conférence Ouest. Car le but est de retrouver les playoffs.

« Je dirais que nos objectifs n’ont pas changé », continue Monte McNair. « Nous voulons aller en playoffs. Nous voulons continuer à y faire du bruit. Nous nous sommes mis dans une situation un peu difficile. Nous commençons à nous en sortir, mais il y a encore du travail à faire. »

Car l’idéal serait d’intégrer le Top 6 pour aller directement en playoffs…

« Actuellement, nous sommes dans la zone du play-in, c’est un moyen d’aller en playoffs et on a vu des équipes en sortir et faire du bruit en playoffs donc si c’est la voie que nous devons suivre, très bien. Mais idéalement, on aimerait intégrer le Top 6, avoir un peu de repos avant les playoffs. C’est notre but, cette année et les suivantes. »