Avec Brooklyn, Jordi Fernandez veut s’inspirer de son expérience à Denver

Après avoir croisé et battu son mentor Mike Brown, en début de saison, Jordi Fernandez a de nouveau eu rendez-vous avec un homme important pour lui, Michael Malone, à Denver. Le coach des Nets fut l’assistant de l’entraîneur des Nuggets entre 2016 et 2022.

« Ce sont six années de ma vie, avec ma famille ici. Mes enfants sont nés à Denver. Donc j’ai de grands souvenirs, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi familial », explique-t-il lors du déplacement des Nets dans le Colorado. « Chaque année que j’ai passée ici m’a préparé pour ce travail. Michael Malone, le staff technique, la franchise, les dirigeants, les propriétaires. Si j’en suis là en ce moment, c’est en partie grâce à ça. »

La culture avant les victoires

Notamment car les Nuggets n’étaient pas, au moment de son arrivée, en 2016, l’équipe qu’ils sont devenus ensuite, allant jusqu’à gagner le titre en 2023, l’année après son départ. Un bel exemple pour les Nets d’aujourd’hui.

« C’était une jeune équipe, où la majorité des joueurs venaient de la Draft, qu’on a transformée en équipe de playoffs, qui a fait la finale de conférence, puis a remporté le trophée », résume Jordi Fernandez. « Donc ce processus m’a beaucoup aidé pour comprendre comment les choses fonctionnent. Ce ne sera jamais pareil, ni parfait, mais connaître ça, ce fut une bonne expérience pour le coach que je suis. »

Comment le champion 2023 voit-il son ancien assistant pour sa première saison aux commandes d’une équipe ? Aurait-il un conseil à lui donner ?

« Il a l’appétit d’apprendre, de progresser. Brooklyn lui a donné sa chance. L’année est dure pour lui, avec ce qu’il traverse, les transferts par exemple, mais le plus important pour lui et pour n’importe quel jeune coach, c’est d’établir une culture », glisse Michael Malone. « Ensuite, on ajoute des pièces au puzzle et les victoires viendront. C’est ce que j’ai essayé de faire lors de ma première saison, il y a dix ans. Avant que les victoires n’arrivent, il faut créer une identité, une culture. Jordi Fernandez est actuellement en train de le faire. »