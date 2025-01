Triple-double : Nikola Jokic et Russell Westbrook dans l’histoire de la NBA

Que deux coéquipiers signent chacun un triple-double dans une même rencontre, c’est rare. Mais que deux coéquipiers signent plusieurs rencontres avec un triple-double chacun, c’est du jamais vu ! C’est l’exploit réalisé par Russell Westbrook et Nikola Jokic. Cette nuit face aux Nets, ils sont devenus le premier duo à terminer plusieurs rencontres avec un triple-double chacun. C’est aussi le premier tandem de coéquipiers à réaliser un triple-double avec au moins 25 points chacun.

De retour sur les parquets, Nikola Jokic noircit la feuille avec 35 points, 15 rebonds et 12 passes. C’est son 145e triple-double en carrière, et son 15e de la saison. À ses côtés, Russell Westbrook (25 points, 11 rebonds et 10 passes) enregistre son 202e triple-double en carrière.

« C’est History Channel ! »

« On observe deux des plus grands spécialistes du triple-double de l’histoire, et ils ont un impact sur le jeu dans tous les domaines. C’est ce qu’on aime : marquer, prendre des rebonds, jouer. En avoir deux en même temps, c’est un privilège » a réagi Mike Malone après la victoire face aux Nets.

Pour le coach des Nuggets, on a la chance de voir des choses historiques : « C’est tout de même dingue ! Les gars, vous regardez l’Histoire. C’est History Channel ! »

Numéro 1 de l’histoire des triple-double, Russell Westbrook est de plus en plus complice avec Nikola Jokic, et il lui offre de nombreux paniers faciles. « C’est quelqu’un de dynamique et il aime aller vers l’avant » explique le pivot à propos de leur complicité. « Il faut le suivre, et découvrir comment il fait des passes, où et quand vous serez ouvert, comment vous positionner, poser des écrans, et comment il aime recevoir les passes. Vous apprenez tout cela en jouant… »

Et que pense-t-il de cette stat historique avec déjà deux matches terminés en triple-double pour chacun ? « Je pense que c’est simplement notre style de jeu. Ça arrive comme ça. Je suis content qu’on gagne des matchs, parce que c’est plus important que les statistiques. Mais oui, c’est spécial — la relation, la manière dont les gars courent dans les espaces, vont dans les coins, sachant que le ballon va les trouver. »

Russell Westbrook remercie Mike Malone

Du côté de Russell Westbrook, c’est le jour et la nuit depuis ses passages compliquées aux Lakers et aux Clippers. L’ancien MVP est totalement épanoui. « Pour ces gars dans le vestiaire, je traverserais des murs » lance-t-il, avant d’évoquer Nikola Jokic en particulier. « Il fait un boulot de dingue pour faciliter le jeu de tout le monde, et depuis que je suis arrivé ici, j’essaie de faire la même chose, et de trouver des moyens de lui rendre les choses faciles, mais aussi pour les autres. Quand on se comporte comme ça, notre équipe est vraiment bonne. »

Au passage, le meneur remercie aussi Mike Malone de lui permettre d’être lui-même. « Il me permet de rendre les autres meilleurs, en essayant d’apporter de la dureté, du leadership et de l’énergie. Et on commence seulement à trouver des solutions… »