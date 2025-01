Shai Gilgeous-Alexander heureux comme jamais à Oklahoma City

Entre Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder, c’est une histoire d’amour qui semble faite pour durer. Non content d’être lancé vers un premier titre de MVP et donc de faire partie d’une équipe candidate au titre, le Canadien dit se sentir mieux que jamais au sein de cette franchise qu’il a rejoint à l’été 2019.

« J’adore Oklahoma City et je ne vois pas un monde dans lequel je ne me trouve pas à Oklahoma City » a-t-il assuré, en marge du choc (perdu) contre les Cavaliers. « Je me sens à l’aise où je suis. J’aime où je me trouve. J’adore les personnes de cette organisation, qui se trouvent autour de moi, et ce sont des choses qui comptent à mes yeux. »

Au cœur de sa meilleure saison en carrière (31.3 points, 6.1 passes, 5.6 rebonds, 2.0 interceptions et 1.2 contre), Shai Gilgeous-Alexander ne peut rêver meilleur cadre et meilleur contexte alors qu’il entre dans ses plus belles années de basketteur.

Ce n’est pas la taille qui compte

Et, ce, même s’il n’évolue pas dans l’une des plus grandes villes des États-Unis mais « simplement » dans le petit marché de l’Oklahoma.

« Je vais travailler tous les jours en ayant le sourire » ajoute celui qui fêtera ses 27 ans dans quelques mois. « Personnellement, [la taille] du marché ne compte pas, l’argent n’a pas non plus d’importance, jusqu’à un certain stade. Mais tant que je prends du plaisir dans ce que je fais au plus haut niveau et tant que j’aime les personnes autour desquelles je me trouve, ça me va. »

Sous contrat avec le Thunder jusqu’en 2027, Shai Gilgeous-Alexander doit toucher environ 115 millions de dollars d’ici la fin de son bail. Il a donc de quoi voir venir et, aux côtés de Chet Holmgren, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Lu Dort ou encore Alex Caruso, il est également en bonne position pour jouer les premiers rôles durablement.

Éligible à une prolongation de contrat (juteuse) dès cet été, « SGA » n’a donc pas de raison de s’en aller, puisque financièrement et sportivement, tous les voyants sont au vert pour lui. Les fans et les dirigeants d’Oklahoma City, même peu inquiets, peuvent se montrer sereins.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 36 35 52.2 35.5 89.0 0.9 4.7 5.6 6.1 2.1 2.0 2.7 1.2 31.3 Total 422 33 49.9 34.9 85.6 0.7 4.1 4.8 5.0 2.3 1.4 2.3 0.8 23.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.