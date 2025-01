La saison passée, la double confrontation entre Thunder et Cavs s’était jouée dans le quasi anonymat des premières semaines de compétition. Changement total d’ambiance pour l’affiche de la nuit à venir qui génère son lot de superlatifs. Sur le site officiel de la NBA, il est question d’un affrontement « historique ».

Car pour la première fois dans l’histoire de la NBA, des équipes sur des séries de 15 victoires – le Thunder – et de 10 victoires – les Cavs – vont s’affronter. Ce match, c’est aussi le duel entre la meilleure attaque de la ligue (Cleveland) et la meilleure défense (OKC). Les deux franchises au meilleur « Net Rating » également.

Deux petits marchés en avant

Ce sont aussi les premières équipes à avoir signé une série de 15 victoires ou plus – les Cavs ont démarré leur saison ainsi – au cours d’une même saison depuis que Toronto et Milwaukee l’ont fait en 2019/20. Aussi, il ne s’agira que du troisième match de l’histoire où deux formations sur une série d’au moins dix victoires s’affrontent.

Voilà pour le décor général. Quid des protagonistes, comment voient-ils ce duel ? « C’est la raison pour laquelle on joue (en mimant les guillemets avec les doigts), pour ces grands matchs. C’est sympa pour les équipes en question, mais également pour les fans. C’est super pour la NBA quand deux équipes jouent historiquement bien », convient Kenny Atkinson.

Cette promesse d’un beau succès d’audience, pour ces deux formations moins exposées que les « gros » marchés, n’en reste pas moins un match programmé avant même d’avoir atteint le milieu de la saison. « On ne voit pas ça comme si c’était les Finales, c’est un match de saison régulière, un test. On veut voir où on en est face aux meilleurs », poursuit le coach.

« Au final, c’est un autre test. Il n’y a pas de titre en jeu aujourd’hui, mais on peut apprendre beaucoup sur nous à travers ces étapes », renchérit Donovan Mitchell, dont le duel avec Shai Gilgeous-Alexander avait fait des étincelles l’an dernier. Les deux All-Stars avaient chacun planté 43 points dans l’une des deux manches, remportées par le Thunder.

Ne pas trop en faire

« Chaque match est l’un des 82 de la saison, comme je le dis toujours, mais celui-là est cool. C’est la meilleure équipe de la ligue. C’est sur leur terrain. Ils jouent très bien. On joue évidemment très bien. C’est donc une occasion unique de se mesurer à une grande équipe, on a hâte d’y être », s’enthousiasme Mark Daigneault, qui ne veut pas « sous-estimer les expériences cumulées » par les Cavs ces dernières années.

Sa troupe trône au sommet de l’Ouest avec 30 victoires pour 5 défaites, soit une victoire de moins que leurs adversaires de la soirée, au sommet de la ligue (31v-4d).

C’est seulement la seconde fois de l’histoire que deux franchises démarrent avec un bilan à 30 victoires et 5 défaites, ou mieux, dans la même saison. Lakers et Bucks en avaient fait autant en 1971-72.

L’erreur de préparation à ne pas commettre selon Kenny Atkinson ? « Si vous essayez d’en faire trop, de trop réfléchir, vous risquez de leur brouiller l’esprit. J’ai fait cette erreur par le passé. ‘C’est un gros match, il faut le gagner.’ Et on fait trop d’ajustements, trop de changements », rapporte le coach sans vouloir préciser de quel match passé il s’agissait.

Une chose est sûre, les deux équipes auront peu de temps pour s’ajuster l’une à l’autre après ce soir. Car la deuxième et dernière confrontation, en saison régulière, entre elles aura lieu dès la semaine prochaine, jeudi 17 janvier.