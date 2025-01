En colère, Cooper Flagg s’est calmé avec un énorme « poster »

Le début de match face à Pittsburgh avait agacé Cooper Flagg. Le favori pour être sélectionné en premier lors de la prochaine Draft NBA avait ainsi dû s’asseoir rapidement après avoir pris deux fautes. Revenu en jeu, l’ailier de Duke avait dans la foulée écopé de sa troisième faute et commençait à bouillir…

Il a donc décidé de contourner la prise de position poste bas pour intercepter le ballon, remonter le terrain à toutes enjambées et aller postérizer Guillermo Diaz Graham !

« C’est le meilleur dunk en match que j’ai jamais vu » expliquait son coéquipier Tyrese Proctor. « Et c’est peut-être l’un des meilleurs dunks, tout court. »

Cooper Flagg s’enflammait moins, estimant ne pas avoir vu assez de ralentis pour noter son dunk, même s’il imaginait que c’était un 8.5 sur 10. Pour son coach Jon Scheyer, ça a rappelé les envolées de Zion Williamson.

« On a eu quelques gars dans le passé qui étaient capables de réaliser quelques actions qui enflammaient la salle » rappelle le technicien des Blue Devils. « C’était l’un de ces moments, ce soir. »

Une colère saine

Avec ses 17.5 points à 45.8% de réussites, 8.5 rebonds et 3.7 passes de moyenne, Cooper Flagg est toujours annoncé comme le favori pour être le premier choix lors de la prochaine cuvée NBA. Ce dunk rappelle bien pourquoi, alors qu’il explique ne pas se souvenir de grand-chose, les choses étant devenues floues lorsqu’il a sauté…

« Il se met en colère, mais il est en même temps relâché », admire encore Jon Scheyer. « Il aime être dans la salle, mais ça lui donne maintenant ce côté tranchant, et ça peut aller très vite. Nous l’avons vu ce soir. Il a pris sa troisième faute et ça l’a lancé … Il est si compétitif, et il porte tellement ses coéquipiers vers le haut. »

Dominant en deuxième mi-temps, avec 14 points à 5/7 au tir, 7 rebonds et 5 passes sur la période, le joueur de 18 ans finira le match avec 19 points, 10 passes et 5 rebonds, dans une large victoire de Duke (76-47).