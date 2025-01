Khris Middleton débute son expérience de remplaçant

Bradley Beal et Khris Middleton, même combat. Les situations ne sont pas les mêmes entre les deux joueurs, mais le constat est similaire : ils ont perdu leur place de titulaire. Doc Rivers a pris cette décision dimanche dernier et, dans la victoire face aux Spurs, alors qu’il avait retrouvé sa place dans le cinq majeur après son retour de blessure, l’ailier était remplaçant.

« Il m’a simplement expliqué que c’était sans doute, avec mon temps de jeu limité et les rotations, plus intéressant pour moi de sortir du banc pour jouer des minutes plus importantes », raconte le joueur sur la conversation qu’il a eue avec son entraîneur, espérant que ce sera temporaire. « Je sais le joueur que je suis. Pour l’instant, j’ai besoin de sortir du banc. Mais j’ai confiance en moi, en cette équipe et dans ce rôle que je dois jouer pour le moment. »

De son côté, Doc Rivers n’a pas voulu en faire des tonnes devant ce choix. « Je pense qu’on en fait trop là-dessus », estime le coach. « L’important, c’est qu’il ne bouge pas chaque soir comme il le voudrait. Un soir, c’est bien, l’autre, ça n’est pas le cas. Ses minutes fluctuent. Vu sa situation médicale, ce n’est pas facile pour lui. »

« Les remplaçants adverses vont devoir gérer un Khris Middleton »

Face à San Antonio, Khris Middleton a rendu une copie moyenne avec 8 points à 2/7 au shoot, 5 rebonds et 3 passes en 21 minutes. De retour depuis seulement un mois, après deux opérations aux chevilles l’été dernier, il a encore besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau.

« Je dois continuer de travailler pour être le joueur que je veux être et que j’ai été dans le passé », confie-t-il. « Il n’y a pas de calendrier précis », précise Doc Rivers sur le temps que va durer cette expérience. « J’essaie de faire comprendre ceci. Il n’est pas encore prêt et on veut attendre qu’il le soit. »

Pour Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle de voir le troisième membre du « Big Three » être désormais remplaçant. Déjà parce que l’association entre les trois ne fonctionnait pas vraiment jusqu’à maintenant. « Cela lui donne beaucoup de liberté pour être lui-même. Parfois, peut-être, sans le vouloir, quand on est tous les trois dans le cinq majeur, on garde trop la balle », analyse le Grec.

Ensuite parce que cela apporte un élément de poids au banc de Milwaukee.

« Il nous donne plus de profondeur sur le banc », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Notre banc est déjà bon mais si on ajoute un joueur comme Khris, cela le rend encore plus fort », ajoute Damian Lillard. « Les remplaçants adverses vont devoir gérer un Khris Middleton. Ça nous rend meilleur et ça donne plus d’équilibre au groupe. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 13 24 43.8 38.5 83.9 0.3 4.2 4.5 4.8 2.5 0.8 2.1 0.2 12.3 Total 751 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.