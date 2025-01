Le MVP de la nuit | Jarrett Allen, le besogneux en pleine lumière

On parle beaucoup à Cleveland de Dononvan Mitchell, All-Star bien établi, d’Evan Mobley en route vers une possible première sélection, ou encore de Darius Garland très sérieux candidats dans la hiérarchie des meneurs de la Conférence Est. Mais ce mercredi, dans le match des deux meilleures équipes de la première partie de saison, c’est bien Jarrett Allen qui a crevé l’écran. L’intérieur All-Star a impressionné, dominant le Thunder par sa puissance et un apport offensif aussi peu fréquent que bienvenu.

Donovan Mitchell dans un soir sans au tir, les Cavaliers avaient besoin d’une alternative offensive pour répondre au défi Oklahoma City. Et c’est à l’intérieur que la franchise de l’Ohio a insisté, profitant de son avantage contre des visiteurs limités au seul Isaiah Hartenstein comme intérieur de métier dans le cinq de départ.

Jarrett Allen a ainsi dominé avec ses sept rebonds offensifs pour inscrire ensuite 12 de ses 25 points du soir, son deuxième meilleur total de la saison.

« J’espère que ce genre de match va aider à ce qu’il obtienne la reconnaissance qu’il mérite » réagit son entraîneur Kenny Atkinson en conférence de presse. « Jarrett est comme un All-Pro tackle en NFL (joueur dont la responsabilité est d’empêcher la défense de gêner le porteur de ballon tout en créant des brèches dans la défense pour permettre des courses, All-Pro étant l’équivalent du All-Star Game), il écarte les gens sur son passage. Il fait tout le sale boulot. Et sa technique est meilleure que ce que les gens pensent. Il a été incroyable dans tous les secteurs. C’est super qu’un large public ait pu constater à quel point c’est un joueur complet. »

Points, rebonds offensifs, passes décisives, défense… Allen était partout

Outre son habituel abattage de l’ombre, entre écrans XXL et présence défensive (12 tirs contestés, plus gros total du match), Jarrett Allen a fait beaucoup de bien aux Cavaliers par son jeu de passes avec six caviars. L’ancien pivot des Nets a profité des choix défensifs du Thunder pour combiner avec son compère de la raquette Evan Mobley.

« Les choses vont moins vite en défense, pas physiquement mais dans la tête » a décrypté Jarrett Allen. « Je commence à comprendre le jeu davantage, quels systèmes vont être mis en place. Je ne dis pas que je prévois l’avenir, mais je peux prédire en quelque sorte ce qui va se passer. En attaque, j’ai progressé dans mes lectures des actions. À trouver Evan quand il pénètre après l’écran par exemple, j’aurais clairement dû l’envoyer au alley-oop au moins une fois ce soir. Kenny a débloqué ça en Evan et moi. »

Les deux intérieurs terminent meilleurs marqueurs de Cleveland (21 points pour Evan Mobley), 21 rebonds et 13 passes décisives au cumulé. Trop pour le Thunder qui a fini par abdiquer au terme d’un match de haut niveau.