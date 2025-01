Pour son premier match en G-League, Reed Sheppard passe 49 points au Blue d’Ousmane Dieng

Avant le début de la saison, Reed Sheppard était vu comme l’un des favoris pour le titre de Rookie de l’année, voire carrément le favori. Sauf qu’à l’approche de la mi-saison, il n’a toujours pas fait d’étincelles.

De plus en plus cloué sur le banc, l’ancien de Kentucky vient d’ailleurs d’être envoyé en G-League pour garder le rythme. Et pour son premier match avec les Rio Grande Valley Vipers, il a fait un sacré chantier, avec 49 points à 17/33 au tir dont 8/19 à 3-points, mais également 5 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions !

Avec la main chaude, il a permis à son équipe de s’accrocher dans la rencontre, mais c’est finalement bien l’Oklahoma City Blue, porté par Ousmane Dieng (31 points, 8 rebonds, 6 passes) qui s’est imposé (130-125).

Le moustachu Reed Sheppard, qui n’a passé qu’une fois la barre des 10 points en NBA cette saison, a toutefois fait passer son message : s’il a des « ticket shoots », il est prêt à dégainer.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 30 12 32.2 27.9 83.3 0.3 0.9 1.3 1.2 0.9 0.5 0.6 0.3 3.3 Total 30 12 32.2 27.9 83.3 0.3 0.9 1.3 1.2 0.9 0.5 0.6 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.