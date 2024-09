Reed Sheppard impressionne déjà à l’entraînement

Quasiment tout l’effectif des Rockets s’entraîne déjà dans les nouvelles installations de la franchise, et c’est l’occasion pour certains de découvrir Reed Sheppard. Troisième choix de la Draft 2024, l’ancien arrière de Kentucky a impressionné tout le monde lors de la summer league de Las Vegas, et il confirme son gros potentiel lors des premiers « scrimmages » avec ses coéquipiers.

« C’est quelqu’un de très posé, et il peut shooter aux mêmes distances que Stephen Curry. C’est la première chose qu’on remarque chez lui » explique Amen Thompson. Pour Sheppard, cette première prise de contact avec le reste du groupe « n’est que du plaisir ». « Le fait d’être dans le gymnase avec toute l’équipe, des jeunes, des plus âgés… Le fait d’apprendre à jouer avec eux, d’avoir une idée des entraîneurs et de la façon dont tout va se passer, je suis super excité. »

Amen Thompson a grandi !

Le tout sous les yeux d’Ime Udoka, même si ce dernier n’a pas le droit de diriger les séances. « C’est une bonne préparation pour le camp d’entraînement et pour prendre un bon départ. Physiquement, nous avons un groupe de jeunes gars qui vont progresser et s’épaissir rapidement. Nous en avons déjà vu quelques-uns. »

Comme par exemple, Amen Thompson. « Je me sens très différent. Je deviens plus fort, plus rapide, plus athlétique », confie le jumeau d’Ausar. « Je me suis beaucoup développé cet été et j’ai l’impression que cela s’est traduit sur le terrain. Les gens n’arrêtent pas de me dire que je suis plus grand. J’espère que c’est le cas, et je vais commencer à dire que je fais 2m04 ».