Les Rockets ont bien du mal à quitter leur nouveau centre d’entraînement

Depuis quelques jours, les Rockets disposent d’un véritable centre d’entraînement, et ça change beaucoup de choses. D’abord pour le camp d’entraînement puisque les coaches et joueurs n’auront plus besoin de s’exiler pour préparer la saison, mais aussi pour s’entraîner pendant la saison puisque jusque-là, les séances avaient lieu dans une petite salle du Toyota Center.

« La plus grande différence, c’est l’espace pour tout faire, de la salle de musculation au centre d’entraînement en passant par le terrain », témoigne Cam Whitmore. « Nous avons maintenant deux terrains. C’est génial. Et puis il y a l’ambiance ! On pourrait rester là des heures et des heures »

A la pointe de la technologie

Mardi, il y avait 15 joueurs au centre d’entraînement, alors que le « training camp » est dans trois semaines. « Les séances se passent très bien. La majorité de l’équipe est là » confirme le GM Rafael Stone. « C’est génial. Nos joueurs sont déterminés à s’améliorer, et on est franchement impatient que la saison débute ».

Prolongé au printemps par le propriétaire, le GM des Rockets est ravi que ses joueurs puissent s’appuyer sur un tel complexe. « C’est merveilleux… On peut accueillir 15 personnes ; il pourra facilement en accueillir 20 lorsque nous en serons à ce stade. Tout d’abord, tout est à la pointe de la technologie et vraiment, vraiment bien fait. Je tiens à féliciter Tilman (Fertitta, le propriétaire des Rockets) parce qu’il y a mis une touche très personnelle, et beaucoup de ses choix sont des choses auxquelles je n’aurais pas pensé, et elles sont vraiment intelligentes. Le simple fait de pouvoir disposer d’installations dédiées, construites en fonction des besoins de l’équipe, change honnêtement beaucoup plus la donne que je ne l’imaginais. Quand on y est et qu’on l’utilise, on ne peut que l’apprécier. Tout ce dont vous avez besoin pour jouer au basket, c’est d’un terrain de basket. C’est ce que nous avons fait ces vingt dernières années. Tout d’un coup, on dispose de toutes ces nouvelles ressources et on se dit : ‘C’est incroyable’. »

Ime Udoka très satisfait

Même enthousiasme chez Ime Udoka qui devra attendre le camp d’entraînement pour se mêler à ses joueurs, et diriger ses premières séances. « C’est très important d’avoir les gars tôt à la salle ensemble », apprécie le coach de Houston. « Nous avons bénéficié d’une longue intersaison et de beaucoup de temps pour travailler. Cela nous donne l’occasion de voir les gars, de les voir dans différents rôles, de voir qui a progressé pendant l’été et qui a travaillé. C’est une bonne préparation pour le camp d’entraînement et pour prendre un bon départ. Physiquement, nous avons un groupe de jeunes qui vont progresser et s’épaissir rapidement. Nous en avons déjà vu quelques-uns. »