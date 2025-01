Darius Garland avait un message spécial pour LaMelo Ball

Il y avait parfois une légère atmosphère de Western durant ce Cavaliers – Hornets dimanche. Celle d’un duel de fines gâchettes en plein cœur de cette rencontre en apparence sans grande histoire, ni rivalité. Mais entre Darius Garland et LaMelo Ball, il y avait un peu plus que ce match en tête, avec la volonté de dominer un adversaire direct pour une sélection au prochain All-Star Game. Et le face-à-face entre les deux meneurs a fait des étincelles.

Dès le début de match, Darius Garland était d’humeur à marquer son territoire, marquant LaMelo Ball tout terrain sur les remises en jeu, jusqu’à mettre son adversaire au sol sur une poussette.

En mission, le joueur des Cavs a profité de l’avance de son équipe dans le deuxième quart-temps pour entrer en confrontation directe avec LaMelo Ball plusieurs possessions de rang. Le Hornet trouvait la faille malgré une bonne défense de Darius Garland ? Ce dernier lui répondait à mi-distance après l’avoir mis dans le vent sur un dribble.

Darius Garland « veut être All-Star »

Les deux hommes se sont échangés ainsi les amabilités pendant une bonne partie du deuxième quart-temps. « Tu floppes » a notamment envoyé Darius Garland à LaMelo Ball après un coup de sifflet obtenu par la star des Hornets, à 6/7 aux lancers-francs sur la période.

« J’adore ça » s’est amusé l’entraîneur de Cleveland Kenny Atkinson en conférence de presse. « C’est la NBA, les joueurs sont des compétiteurs. C’est comme dans la cour de récré, vous êtes face à votre adversaire et vous vous échangez un peu de trashtalking, ça ne dépasse pas les limites. Ce sont deux bons gars. Cela a ajouté un peu de piment à la partie. C’est une ligue de divertissement aussi donc je pense que les fans en ont aussi profité. »

Darius Garland, lui, n’était pas là pour amuser la galerie. Le joueur de 24 ans a semble-t-il été piqué de ne pas voir son nom dans le Top 10 des extérieurs de la Conférence Est dans le premier pointage du vote des fans pour le All-Star Game. Un classement provisoirement dominé par LaMelo Ball, de quoi octroyer une motivation supplémentaire pour marquer les esprits.

« Je veux être All-Star » ne s’est pas caché Darius Garland. « Je veux retrouver ce niveau que j’ai déjà atteint (il l’a été en 2022, ndlr), et je suis en bonne forme cette saison. Je prévois d’être à San Francisco. »

Victoire aux points pour le meneur des Cavs

Les Hornets ont finalement arrêté le manège entre les deux meneurs en appelant des prises à deux pour tenter de ralentir Darius Garland et la circulation de ballon des Cavaliers. « Il a essayé de m’avoir en un-contre-un et il a fini par marquer un panier pas génial » a considéré le joueur de Cleveland. « Je suis reparti de l’autre côté du terrain, j’ai essayé d’avoir le un-contre-un à mon tour mais ils ont envoyé une prise à deux. Cela s’est passé comme ça plusieurs fois alors on ne peut pas vraiment parler de bataille. »

« Je n’ai pas eu la possibilité de répliquer la même énergie que celle qu’il a essayé de mettre contre moi à cause des prises à deux » a-t-il poursuivi, un peu agacé. « Mais comme Ty Jerome l’a dit, c’est une marque de respect. Donc je vais accepter la prise à deux j’imagine. Même si ce n’était pas très amusant. »

Darius Garland a fini par obtenir gain de cause à plus d’un titre. Il termine avec 25 points, un de plus que son vis-à-vis et avec une adresse ô combien supérieure (8/14 contre 7/20). Mais aussi la sensation d’avoir été un des leaders d’une équipe bien huilée quand LaMelo Ball et Brandon Miller ont semblé bien trop seuls (10 passes décisives de plus pour les Cavaliers) pour renverser Cleveland, vainqueur sans trembler (115-105).

Pas sûr que cela suffise à faire basculer l’opinion des fans pour le All-Star Game. Pour le bilan comptable des Cavs en revanche, la bonne performance de leur maestro a été synonyme de dixième victoire consécutive, avant d’affronter le Thunder et ses 15 succès de rang. L’occasion pour Darius Garland de se frotter cette fois au leader du vote des « guards » de l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 33 30 49.3 42.7 91.1 0.5 2.1 2.6 6.8 2.1 1.2 2.3 0.2 20.4 Total 340 34 45.2 38.9 86.9 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.0 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.