Une belle frayeur pour Paige Bueckers

Le déplacement d’UConn à Villanova n’avait rien d’un match piège. Au contraire, le nouveau phénomène du basket universitaire féminin, Paige Bueckers, s’apprêtait à fêter sa 100e sous le maillot des Huskies en se dirigeant vers une large victoire. Jusqu’à ce que tout bascule à une minute de la fin du troisième quart-temps.

Ballon en main, Paige Bueckers, qui en était déjà à 15 points et 9 passes décisives, a soudainement perdu le contrôle de la balle et sa jambe gauche s’est retrouvée coincée sous son adversaire, Jasmine Bascoe, qui s’était jetée au sol pour essayer de récupérer le ballon, causant une torsion assez effrayante et la chute de la meneuse d’UConn.

Pendant de longues secondes, c’est toute la salle qui a retenu son souffle, jusqu’à ce que Paige Bueckers, visage grimaçant, ne se relève pour signifier aux arbitres qu’il s’agissait d’une faute flagrante.

Plus de peur que de mal ?

La joueuse est retournée aux vestiaires en boitant avant de revenir en fin de match avec une grosse poche de glace sur le genou, mais le visage toujours aussi inquiet. Après la rencontre largement remportée par son équipe (83-52), c’est son coach Geno Auriemma qui a donné des nouvelles plutôt rassurantes, assurant que sa joueuse se sentait « plutôt bien » après s’être retrouvée dans cette « étrange situation ».

« Je pense que ça va aller pour elle. Elle a a l’air bien et disons que je suis optimiste aussi », a-t-il ajouté, avant de prendre exemple sur une situation similaire avec l’une de ses anciennes joueuses, Azzi Fudd, absente un mois suite à une chute similaire. « Comme ça avait été le cas avec Azzi, ce n’est pas aussi grave que ce qu’on aurait pu imaginer, donc ce sont de très bonnes nouvelles, surtout quand on voit à quel point sa chute a été bizarre ».

Parmi les joueuses les plus suivies du marché et promise à la première place de la prochaine Draft WNBA grâce à son jeu complet mais aussi ses qualités d’attaquante et sa menace extérieure (42.2% d’adresse en carrière universitaire), Paige Bueckers espère finir son expérience à UConn du mieux possible, sachant qu’elle a déjà été victime d’une rupture d’un ligament croisé du même genou, qui lui avait causé une saison blanche en 2022/23.