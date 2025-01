Magic Johnson reçoit la plus haute décoration civile des États-Unis

Il s’agit de la plus haute distinction civile américaine. Magic Johnson vient de recevoir la médaille présidentielle de la liberté qui récompense des « individus ayant fait des contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis » ou à la « paix dans le monde ».

Joe Biden a remis cette distinction, lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, à l’ancienne légende des Lakers et à un peu moins d’une vingtaine d’autres personnalités de différents champs : Hillary Clinton, Bono, Anna Wintour, Denzel Washington, Michael J. Fox, Ralph Lauren…

S’il faisait partie de la promotion, Lionel Messi n’était toutefois pas présent à Washington.

Le Hall of Famer, qui avait révélé sa séropositivité dans les années 1990, a été notamment récompensé pour s’être fait l’avocat de la prévention du VIH/sida. « Son honnêteté au sujet de sa séropositivité a brisé les stigmates et sauvé des vies », a annoncé le maître de cérémonie de la Maison Blanche, alors que le président lui remettait la médaille.

« Je suis en ce moment même submergé par l’émotion et l’humilité. C’est un honneur et un privilège absolus que le président Joe Biden m’ait choisi pour recevoir la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n’aurais imaginé que ce gamin de Lansing, Michigan, grandirait et recevrait un jour l’une des plus hautes distinctions civiles des États-Unis », a réagi Magic Johnson sur X/Twitter.

L’homme de 65 ans, qui soutient également les communautés défavorisées grâce à sa fondation, voit dans cette médaille un rappel du « travail qu’il nous reste à accomplir et le changement que nous pouvons tous contribuer à apporter ! Je promets de continuer à travailler pour faire une différence positive pour notre pays et le monde. »

Crédit photo : Magic Johnson