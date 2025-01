Billy Donovan ne fait pas de cadeau à Matas Buzelis

Coincés dans le ventre mou de la conférence Est, avec 15 victoires pour 19 défaites, les Bulls sont toujours dans un drôle d’entre-deux. Et l’utilisation de Matas Buzelis, leur 11e choix de la dernière Draft, l’illustre bien.

Son temps de jeu très fluctuant agace certains fans, Billy Donovan lui préférant souvent le vétéran Torrey Craig.

« C’est une question légitime et que je me pose tout le temps » assure le « head coach ». « Il y a un équilibre à trouver entre (Buzelis) et la responsabilité de prendre les bonnes décisions qui, à mon sens, placent l’équipe dans la meilleure position pour gagner. Ce n’est pas une critique de Matas, mais quand il ne fait pas assez bien le boulot, je ne peux pas simplement le laisser sur le terrain. Il doit être responsabilisé par rapport à ça ».

Jongler entre présent et futur

Contrairement à d’autres rookies, dans des équipes qui ne jouent rien du tout, Matas Buzelis ne peut ainsi pas apprendre en faisant des erreurs. Il doit apprendre en essayant des les corriger petit à petit.

« Ça ne veut pas dire qu’il sort dès qu’il fait une erreur. Mais il y a des couvertures défensives, des écrans-retards, des retours défensifs, de la communication à assurer… Ce sont des choses qu’il faut construire, et honnêtement Matas n’est pas le seul, toute l’équipe a souffert dans ces domaines par moment. Mais quand les choses ne vont pas bien dans le troisième quart-temps, c’est dur pour un coach de dire : ‘Fais ton truc, peu importe ce qui arrive’. »

Billy Donovan jongle ainsi continuellement entre le court, le moyen et le long terme, entre le présent et le futur.

« Bien sûr que c’est compliqué pour mois » reconnait le rookie. « Il n’y a que des compétiteurs ici, qui veulent jouer, mais je le comprends. Personnellement, je veux simplement gagner, et faire tout ce que je peux pour gagner. »

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 32 13 36.5 33.3 78.6 0.6 2.1 2.7 0.5 1.4 0.3 0.6 0.8 5.1 Total 32 13 36.5 33.3 78.6 0.6 2.1 2.7 0.5 1.4 0.3 0.6 0.8 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.