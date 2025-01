Malgré les défaites, les fans des Hornets toujours mobilisés

Avec huit défaites de suite actuellement, et seulement 7 victoires en 32 matches et une 14e place dans la conférence Est, les Hornets réalisent une très mauvaise saison, qui pourrait bien se terminer avec moins de 20 succès au compteur… Mais s’il y a une bonne nouvelle à retenir, et bien qu’elle puisse paraître paradoxale d’ailleurs, c’est le soutien des fans.

En effet, il y a de plus en plus de spectateurs au Spectrum Center. La saison dernière, LaMelo Ball et ses coéquipiers jouaient devant 16 448 personnes en moyenne, la pire affluence à domicile de la ligue. Cette saison, après 18 matches joués à Charlotte, ESPN recense 17 229 fans de moyenne, soit la 22e affluence de la NBA.

« C’est énorme. On pouvait sentir l’énergie pendant les temps-morts et dans le dernier quart-temps », commente Seth Curry en évoquant le match contre les Bulls. « Ils étaient présents et on en avait besoin. On espère pouvoir offrir autre chose, du mieux pour redonner ça aux fans. Ça fait du bien de voir les fans nous soutenir soir après soir, d’avoir la ville derrière nous. »

Une ville qui aime son équipe



Pourtant, vu les résultats, quand ce ne sont pas des animations et blagues de Noël qui tournent mal pendant les matches, les spectateurs n’ont pas beaucoup de raison de venir…

« Il faut accorder du crédit aux fans. Ils viennent malgré les défaites. Cela montre l’amour du basket de cette ville. Voilà pourquoi on leur doit des victoires. On doit faire mieux en janvier et février et, j’espère, faire l’effort pour aller en playoffs », annonce Miles Bridges.

Autre indice de l’amour des fans des Hornets pour leur équipe : LaMelo Ball est l’arrière de la conférence Est qui a reçu le plus de voix (et de loin) devant Donovan Mitchell, indique le premier comptage pour le All-Star Game. C’est dire si, avec des victoires, la franchise pourrait avoir un soutien encore plus massif.

« Je sais à quel point cette ville veut que les Hornets gagnent et je sais aussi comment elle pourrait se ranger derrière cette équipe, si elle se mettait à gagner », estime Kemba Walker, assistant coach et surtout ancien joueur qui a connu les playoffs avec Charlotte en 2014 et 2016. « Ils veulent ça, les fans, et le méritent. Ils méritent une culture qui gagne. Voilà pourquoi je voulais revenir ici, je voulais aider à gagner à nouveau, aider les fans à revenir car on a besoin d’eux. »