« Easy Money », c’est l’un des surnoms qui collent parfaitement à Kevin Durant, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket. Nike en a régulièrement profité pour sortir des coloris sur ce thème et met carrément les pieds dans le plat en 2025 sur la KD 17.

Ce coloris « Easy Money » est ainsi bariolé de motifs de billets de banque avec le visage de KD, entre bleu, vert, orange, jaune et rose sur la tige et la languette, avec une tige en vert et orange. Le « Swoosh » et le logo du joueur ressortent en noir, respectivement sur l’empeigne et la languette. La pastille « Easy » est toujours présente, en vert pâle », à la base du talon.

La KD 17 « Easy Money » est attendue pour le 16 janvier sur le sol nord-américain au prix de 160 dollars. Sa sortie en Europe devrait rapidement suivre.

Notre verdict de la KD 17 Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout.

