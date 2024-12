Programme du réveillon | Basket USA vous souhaite une belle et heureuse année 2025 !

Ainsi, les Celtics accueillent les Raptors (beIN Sports Max 4) alors que les Bucks sont à Indiana (beIN Sports 1).

À 01h00, Victor Wembanyama et les Spurs se frottent à nouveau aux Clippers de Nicolas Batum alors que Rudy Gobert et les Wolves défient le Thunder, la meilleure équipe de l’Ouest, à partir de 02h00.

Les Suns reçoivent les Grizzlies à 03h00 alors que les Cavaliers enchaînent chez les Lakers à la même heure !

Une belle nuit de basket en perspective pour ceux qui voudront continuer la fête devant la NBA. Pour notre part, on en profite pour vous remercier encore et toujours de votre fidélité, et vous souhaiter une très belle année 2025. Qu’elle vous apporte bonheur et santé, à vous et vos proches. Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Programme complet

21h00 | Boston – Toronto (beIN Sports Max 4)

21h00 | Indiana – Milwaukee (beIN Sports 1)

01h00 | San Antonio – LA Clippers

02h00 | Oklahoma City – Minnesota

03h00 | Phoenix – Memphis

03h00 | LA Lakers – Cleveland