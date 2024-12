Kenny Atkinson : « Mon passage aux Warriors était la fin de mon éducation d’entraîneur »

Kenny Atkinson a laissé une impression indélébile du côté de Golden State. L’actuel entraineur des Cavs a ainsi rejoint le staff de Steve Kerr en 2021 et a remporté le titre en 2022. Et il est impossible de trouver quelqu’un dans l’organigramme des Warriors qui ne l’adore pas.

Alors qu’il avait tout de même été « head coach » des Nets de 2016 à 2020, l’intéressé considère cependant que c’est son passage chez les Warriors qui l’a aidé à finaliser sa philosophie et son approche d’entraineur.

« Mon passage aux Warriors était la fin de mon éducation d’entraineur, c’était comme finir mon cursus universitaire » décrit-il. « En tant qu’entraineur, je ne pense pas que j’étais un produit fini avant de venir ici. J’ai appris des meilleurs. Meilleurs joueurs, meilleur coach, et honnêtement j’étais plus un observateur qu’autre chose la plupart du temps. Je pense que j’ai tiré beaucoup plus de cette expérience que je n’ai aidé l’équipe. »

Kenny Atkinson est évidemment modeste. Steve Kerr avait voulu le faire venir, notamment pour son utilisation des données statistiques et pour ses principes offensifs, et il a fini par avoir beaucoup plus de responsabilités.

« Je suis super content pour lui. Kenny est un mec en or et un ami. Il nous a tellement apporté quand il était avec nous. C’est un super coach que ce soit en attaque ou en défense, » explique l’entraineur des Warriors. « Je suis content qu’il ait eu cette opportunité car comme moi il y a dix ans, pouvoir hériter d’une bonne équipe comme ça est assez rare. Il a fait preuve de patience pour pouvoir trouver la bonne opportunité après avoir changé d’avis avec Charlotte il y a deux ans. Il fait un super boulot donc je suis super content pour lui. »

Ne pas se concentrer uniquement sur les stars

L’entraineur des Cavs n’a d’ailleurs pas hésité à énumérer les nombreuses choses qu’il a apprises aux côtés de Steve Kerr, en particulier sa gestion des stars, du groupe, et des grands moments.

« Il y a tellement de choses… Comment coacher des grands joueurs, et observer minutieusement comment il s’y prend. La culture de la joie qu’il prêche tous les jours. La façon dont il est maitre de ses émotions en particulier dans les gros matchs et dans les moments chauds. Il reste toujours calme. Et puis, il y a toutes les décisions qu’il a prises qui leur ont permis de gagner des titres. Et ça peut être des détails, un remplacement au bon moment, ressentir qu’une série n’est pas pour un type de joueur mais pour un autre. Il sait qui faire jouer et qui ne pas faire jouer dans les grands moments » explique Kenny Atkinson.

« Et puis, simplement l’écouter raconter ses histoires sur Phil Jackson et celles de sa carrière de joueur. Il a réussi à prendre le jeu de passes de Phil et l’insérer dans un système différent. Il parle aussi beaucoup de la façon dont Phil Jackson touchait tous ses joueurs et c’est la même chose pour lui. Vu qu’il était un « role player », il sait à quel point c’est important de s’assurer que tout le monde est concerné. Pas simplement les superstars mais les 18 joueurs du roster » ajoute-t-il. « Quand on a gagné le titre en 2022, il savait quand faire un discours pour s’assurer que tout le monde, en particulier les seconds couteaux, était prêt à contribuer si on avait besoin d’eux. »

Propos recueillis à San Francisco.