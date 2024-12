Guerschon Yabusele : « Je veux vraiment profiter de cette période »

« Yabu a très bien joué. Il fait vraiment bouger les choses, et je voulais juste le laisser sur le terrain ». C’est ce qu’a confié Nick Nurse sur Guerschon Yabusele, après la victoire arrachée à Utah.

Ce soir-là, le Français avait compilé 12 points, 8 rebonds et 2 passes, et son coach l’avait utilisé comme pivot dans un cinq « small ball » mais aussi comme ailier-fort aux côtés de Joel Embiid. On ne peut pas encore écrire que le Français est un cadre des Sixers, mais ce premier tiers de saison est clairement positif pour lui.

« C’est clair que c’est quelque chose que je souhaitais, mais est-ce que je savais que je me retrouverais dans cette situation ? Clairement, je ne m’y attendais pas, et je suis très heureux que ça prenne cette voie » a-t-il expliqué. « C’est une année dingue pour moi… J’ai toujours parlé de cette détermination que nous avions au Real Madrid, puis aux Jeux olympiques, avec la médaille d’argent, dans la compétition la plus relevée avec la possibilité d’être sur le terrain avec le meilleur joueur du monde… Tout cela a été extraordinaire pour moi. Ensuite, j’ai pu revenir dans la ligue et obtenir ce contrat. J’ai vécu beaucoup d’émotions, vous savez… »

Du temps de jeu pour apprendre

Pour s’offrir une nouvelle chance NBA, Guerschon Yabusele a consenti à un gros sacrifice financier, et il a pris le risque de rejoindre une grosse cylindrée sans avoir de garantie sur son temps de jeu. Mais à 29 ans, il est dans la fleur de l’âge, et toutes ses qualités sont mises en avant à Philadelphie, qu’il s’agisse de sanctionner à 3-points ou d’apporter du punch après un rebond.

« Je m’amuse toujours, et je donne tout sur le terrain. J’apporte aussi beaucoup de joie. Je veux vraiment profiter de cette période » poursuit-il. « C’est la première fois que je fais vraiment partie d’une équipe en NBA, que je joue vraiment, que j’ai du temps de jeu et que je peux faire des erreurs, apprendre et m’améliorer au match suivant. Et j’ai un rôle important, alors bien sûr, j’apprends encore ».

La bonne nouvelle, c’est que les Sixers sont quasi au complet, et qu’ils ont redressé la tête après un début de saison catastrophique. Les partenaires de Joel Embiid restent sur 7 victoires en 10 matches, et ils ne sont plus très loin de la 8e place de la conférence Est, détenue par les Pacers.

Une défense plus solide

« La saison est longue », rappelle Guerschon Yabusele. « Je pense que la NBA a la saison la plus longue de toutes les championnats de basket au monde. Nous avons connu un début difficile parce que nous avions des gars qui étaient blessés, qui entraient et sortaient, des choses comme ça. Mais on essaie toujours de trouver le bon équilibre dans l’équipe parce qu’il y a aussi de nouveaux joueurs. Mais il est clair que nous avons davantage de rythme maintenant dans les matchs. Nous avons des liens, nous trouvons plus facilement des joueurs et des choses comme ça, donc nous nous sommes vraiment améliorés. »

Et c’est par la défense que Philadelphie a retrouvé confiance et efficacité. « Je dirais que notre défense est plus efficace et plus solide » conclut-il. « On défend un peu mieux sur les un-contre-un. Il y a la manière de parler en défense, lorsque l’un de nous est débordé… Les autres viennent aider, et on fait les rotations. On s’est vraiment amélioré dans ce secteur. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 29 24 49.5 38.9 65.4 1.7 3.5 5.2 1.8 2.6 0.8 1.3 0.4 9.6 Total 103 11 47.4 36.4 66.7 0.9 1.6 2.5 0.8 1.3 0.3 0.6 0.2 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.