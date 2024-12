En l’absence de Chauncey Billups, Nate Bjorkgren a (bien) assuré l’intérim aux Blazers

À la traîne à la 13e place de la conférence Ouest, Portland a un peu retrouvé le sourire en remportant ses deux derniers matchs face à Utah (122-120) sur un « buzzer beater » de Scoot Henderson, et face aux Mavericks d’un Kyrie Irving à 46 points (126-122).

Jusque-là, les Blazers n’avaient réussi à enchaîner deux victoires qu’une seule fois depuis le début de saison. L’enchaînement se savoure donc à sa juste valeur dans l’Oregon, particulièrement pour Nate Bjorkgren, promu coach par intérim pendant que Chauncey Billups est en famille pour organiser les funérailles de sa grand-mère.

Recruté cet été par Chauncey Billups pour être son premier assistant, Nate Bjorkgren a assuré avoir coaché son équipe « de la façon dont Billups l’aurait fait ».

« J’aime vraiment faire partie de cette équipe. C’est une équipe qui joue dur et qui est vraiment sympa à coacher. Il y aura des hauts et des bas durant la saison. On a réussi à prendre ces deux derniers matchs. Le message est de continuer ainsi », a-t-il confié après la victoire face aux Texans samedi soir.

Ce n’est pas une première pour Nate Bjorkgren, qui a déjà été coach principal à Indiana en 2020/21 (même si ça s’était très mal passé…) et possède une belle expérience d’assistant, aux Suns (2015-2017), et aux Raptors (2018-2020 et 2021-2023). Il fait également partie du staff de l’équipe nationale canadienne. On peut également noter que les Blazers sont apparus plus tranchants en attaque, surtout en shootant à 50% de réussite et plus, ce qui n’était arrivé que sept fois depuis le début de saison.

Chauncey Billups de retour ce soir

« Il est plus positif et a un peu plus d’énergie », a tout de même déclaré Shaedon Sharpe au sujet du style Bjorkgren. « Mais pour moi, c’est la même chose. Je vais entrer sur le terrain et tout faire pour aider mon équipe ».

Du renouveau qui a également été accompagné par des petits coups de pouce du destin, comme sur le tir victorieux de Scoot Henderson, et la façon dont les Blazers ont résisté au retour des Mavs dans le dernier quart-temps.

« J’ai trouvé que notre équipe était extrêmement bien connectée », a ajouté Nate Bjorkgren. « J’ai trouvé qu’on a été très bien dans notre capacité à être prêts dès le premier quart-temps, à jouer avec force et avec du rythme. J’ai aimé la façon dont nous avons attaqué le match. J’ai aussi aimé comment nous l’avons terminé ».

Reste maintenant à essayer de garder le cap face à un adversaire compliqué pour le dernier match de l’année ce soir face aux Sixers, toujours à domicile, rencontre pour laquelle Chauncey Billups est attendu de retour.

« Il y a encore une grosse partie de la saison devant nous. C’était sympa d’avoir gagné. Mais maintenant, il faut se préparer pour Philadelphie », a conclu Nate Bjorkgren.