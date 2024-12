Deandre Ayton puni par Chauncey Billups

Alors que Donovan Clingan et Robert Williams III sont à l’infirmerie, Deandre Ayton n’a pourtant joué que 17 minutes (6 points, 4 rebonds) dans la déroute à domicile face à Utah.

Déjà menés de 23 points à la pause (44-67), les Blazers devaient absolument réagir fort au retour des vestiaires pour tenter de renverser la situation. Las, ils vont encaisser un 9-2 en deux minutes, et Chauncey Billups va sortir son pivot titulaire… pour ne plus le relancer de la rencontre, de toute façon rapidement hors de portée.

Pourquoi le coach de Portland a-t-il décidé de se passer de son plus gros salaire (34 millions de dollars cette saison) aussi vite en deuxième mi-temps ? « Je n’ai pas aimé son état d’esprit » se contente-t-il de répondre.

« Pour une raison étrange, on avait le sentiment d’être la meilleure équipe dans ce match, et ils nous ont montré que ce n’était pas le cas »

Il est vrai qu’entre son repli défensif au petit trot, sa défense dans la raquette en mode matador, ses écrans mal posés et globalement son manque d’énergie, Deandre Ayton n’a pas aidé son équipe dans ce début de deuxième mi-temps. Même si c’est tout le groupe qui a sombré dans ce match qui devait pourtant être à la portée des Blazers.

« Notre état d’esprit n’était pas bon » ne peut que constater Chauncey Billups. « Dès que le match a commencé… »

Pour le MVP des Finals 2004, les Blazers étaient beaucoup trop confiants, alors qu’ils recevaient une équipe du Jazz derrière eux au classement, et privés à la dernière minute de Lauri Markkanen.

« Ils ont quelques absents et on s’est senti à l’aise. J’ai toujours l’impression que ce sont des matchs dangereux. Des matchs où on baisse la garde. Mais tous ceux qui portent un maillot NBA sont de grands joueurs. Parfois, leurs rôles sont différents, mais il faut respecter chaque joueur. Et on ne l’a pas fait. Pour une raison étrange, on avait le sentiment d’être la meilleure équipe dans ce match, et ils nous ont montré que ce n’était pas le cas. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 15 31 56.4 29.4 68.4 2.7 7.1 9.8 1.3 2.1 0.9 1.8 0.7 14.8 Total 373 31 59.1 25.2 76.0 3.0 7.4 10.5 1.6 2.7 0.7 1.7 0.9 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.