Programme du soir | Thunder – Grizzlies et Wolves – Spurs en vedette

Après la Pacific division samedi soir, c’est encore la conférence Ouest qui propose les plus belles affiches de la soirée. A commencer par le choc entre le Thunder et les Grizzlies, numéros 1 et 2 à l’Ouest. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers visent une 11e victoire de suite en saison régulière, et ce sera à suivre sur beIN Max 5 à partir de 1h00.

Avant cela, sur beIN Sports 1 à partir de 21h30, le Magic reçoit les Nets, qui ont animé la journée avec ce transfert conclu avec les Lakers. Plus tard, les Français seront branchés sur le League Pass pour assister à ce nouvel affrontement entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Les Wolves 8e, peuvent se faire doubler par les Spurs, en cas de défaite.

Programme complet

21h30 | Orlando – Brooklyn (beIN Sports 1)

00h00 | Boston – Indiana

00h00 | Toronto – Atlanta

01h00 | OKC – Memphis (beIN Sports Max 5)

01h00 | Houston – Miami

02h00 | Minnesota – San Antonio