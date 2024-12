Le Thunder déroule à Charlotte pour une 25e victoire en 30 matchs

Le Thunder n’a pas eu à forcer son talent pour repartir de Caroline du Nord avec sa 25e victoire de la saison. Face à des Hornets accrocheurs mais encore une fois trop limités sur la durée face à ce genre d’équipe, le trio Gilgeous-Alexander – Williams – Hartenstein et sa flopée de lieutenants ont fait le nécessaire pour prendre les devants et maintenir les locaux à distance jusqu’au bout.

Le Thunder a tenté de tuer le match dès le premier acte après un 10-2 marqué par les 3-points de Shai Gilgeous-Alexander et Aaron Wiggins (7-19). Les deux paniers de Tidjane Salaün dont un 3-points du centre-ville au buzzer du premier quart-temps (22-28) ont contribué à relancer les locaux qui sont alors revenus à -3 suite aux paniers extérieurs de Miles Bridges et Vasilije Micic (33-36). Charlotte a tenu quelques minutes avant de replonger avant la pause, entre un nouveau 10-2 et les deux paniers à 3-points d’Aaron Wiggins et Jaylin Williams, facteurs X de la première mi-temps (à 3/4 chacun de loin) pour replacer Oklahoma City à +15 (46-61).

Après une première mi-temps poussive (2/8 au tir), Jalen Williams a rectifié le tir dès le retour des vestiaires en scorant trois des quatre paniers de son équipe en troisième quart-temps, dont un 2+1 et un dunk en transition. Par deux fois chacun, Isaiah Hartenstein et SGA ont ensuite enfoncé le clou en portant l’écart à 20 longueurs sur un « and one » de SGA (68-88).

Charlotte aurait pu lâcher là, mais le tandem Micic-Bridges a mis un point d’honneur à bien terminer, ramenant d’abord les Hornets à -11 en début de quatrième quart-temps puis sur quelques coups d’éclat pour alimenter un 10-2 (94-104). Isaiah Wong a même eu l’occasion de ramener les siens à -7 à deux minutes de la fin sur une tentative de loin. Sans surprise, c’est finalement le Thunder qui a assuré la victoire, 106 à 94.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC reçu 10/10. Battus en finale de la NBA Cup mi-décembre, les hommes de Mark Daigneault n’ont pas subi le contrecoup de la défaite face aux Bucks. Au contraire, ils ont plutôt eu tendance à creuser l’écart avec la concurrence à l’ouest sur le mois écoulé avec une dixième victoire consécutive en saison régulière acquise cette nuit. Le meilleur moyen de préparer dès ce soir la réception de son dauphin Memphis, qui sera privé de Ja Morant, Marcus Smart et Santi Aldama.

– SGA a géré. Le « go-to-guy » d’OKC restait sur deux matchs XXL à plus de 40 points. Il n’a pas eu besoin d’atteindre de telles marques cette nuit, se contentant de 22 points avec un petit 1/6 à 3-points, 6 passes décisives pour autant de ballons perdus. Il a même raté un lancer-franc, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la finale de la NBA Cup.

– Le « French Corner ». Les « Frenchies » n’ont pas vraiment brillé sur ce match, entre le zéro pointé d’Ousmane Dieng en 7 minutes de jeu et celui de Moussa Diabaté qui a compensé avec 3 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive en 14 minutes. Seul Tidjane Salaün s’est un peu plus montré, avec son 3/10 au tir pour finir à 9 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 1 interception en 31 minutes, son troisième plus gros temps de jeu de la saison, motivé par l’absence de Brandon Miller.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.