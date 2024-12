Khris Middleton commence à retrouver des sensations

Une finition main gauche après avoir enfoncé son défenseur au poste, un « fadeaway » compliqué ligne de fond de Nikola Vucevic, un panier à 3-points en sortie de dribble, puis un autre en première intention : et voilà comment Khris Middleton a passé un 10-0 à lui tout seul à la défense des Bulls.

Et ainsi offert 20 points d’avance à son équipe en ce milieu de 2e quart-temps. Les Bucks, privés de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ce soir-là, finiront par s’imposer de 21 points. Soit autant de points inscrits par l’arrière des Bucks (9/15 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes), auteur de sa meilleure marque de l’année.

« Je me suis senti bien. Je voulais juste être agressif. Avec Dame et Giannis qui ne sont pas là, il y a beaucoup plus d’opportunités pour moi en ce moment. J’essaie juste d’en profiter comme il faut », lâchait celui qui avait déjà inscrit 18 points lors du match précédent à Washington.

Un temps de jeu toujours restreint

Il a récidivé il y a deux jours, en signant 21 points (8/13 aux tirs), face aux Nets. Titulaire depuis trois rencontres, après avoir été remplaçant depuis son retour de blessure, l’ancien All-Star semble donc retrouver de sérieuses sensations.

« Le jeu au poste, le ‘fade’, faire les bonnes lectures, shooter en confiance, le leadership qu’il apporte… Je pourrais continuer à parler de lui. C’est l’un de mes joueurs préférés. Il me facilite les choses. Quand il est sur le terrain, je ne me fais pas autant prendre à deux. Alors, c’est sympa », appréciait Bobby Portis, qui bénéficie aussi des absences pour augmenter son volume de jeu.

Si Middleton a retrouvé sa place de titulaire, il reste toutefois sous une restriction niveau temps de jeu. Face aux Nets, il a joué 26 minutes, son plus gros total de l’année. « Ces minutes ont été fantastiques pour lui . Le fait qu’il n’ait pas dépassé les 25 minutes lors des deux derniers matches, alors que Dame et Giannis étaient absents, c’est énorme pour nous », se félicitait Doc Rivers.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 8 22 44.4 45.2 80.0 0.2 3.6 3.9 5.5 2.6 1.1 2.5 0.2 12.8 Total 747 31 46.0 38.8 87.8 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.