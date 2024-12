Paolo Banchero de retour début janvier ?

Victime d’une déchirure au niveau du muscle oblique externe droit, Paolo Banchero n’a plus joué depuis le 30 octobre. Soit quasiment deux mois passés à l’infirmerie. Mais c’est presque terminé puisqu’il peut de nouveau s’entraîner. Avec l’espoir de revenir sur les parquets d’ici deux semaines, donc dans les premiers jours de l’année 2025.

« Je dois seulement monter en puissance et retrouver ma forme physique », annonce l’intérieur du Magic. « J’aurai passé plus de 30 matches assis, à ne rien faire, donc je dois me remettre en mode compétition. Je suis toujours dans ce processus. »

S’il lui reste encore quelques étapes à passer, comme faire du cinq-contre-cinq et participer à un entraînement complet, il retrouve petit à petit ses jambes. « Sa manière de travailler est très encourageante », glisse Jamahl Mosley, qui doit aussi faire sans Franz Wagner, éloigné des parquets à cause de la même blessure, depuis trois semaines.

Paolo Banchero n’a plus qu’à patienter quelques jours, sauf rechute, pour enfin retrouver ses coéquipiers.

Et ainsi reprendre là où il avait laissé son début de saison : très haut. Le All-Star tournait en effet à 29 points, 8.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne après cinq matches au moment où il s’est blessé.

« Quand on reste assis et qu’on attend pendant si longtemps, le basket nous manque. Donc je suis heureux de revenir et de rejouer », conclut-il.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 5 36 49.5 34.4 64.4 2.4 6.4 8.8 5.6 2.6 0.6 2.2 0.8 29.0 Total 157 35 44.4 32.2 72.7 1.1 5.8 7.0 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.