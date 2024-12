Maxi Kleber, symbole des ressources collectives des Mavs

« Il faut demander au secteur ‘analytics’ pour ce genre de tirs ! » Maxi Kleber en rigole lorsque les journalistes lui demandent d’où lui vient son art du « floater ». L’intérieur des Mavs a eu recours à ce tir dans le quatrième quart-temps du match du match à Phoenix.

Un tir important à 4 minutes de la fin, en toute fin de possession, envoyé sur un pied depuis la ligne des lancers-francs, qui offrait 13 points d’avance à son équipe. « Oui, il peut marquer en ‘floater’, on le taquine avec ça. Il a travaillé dessus cet été », constate Jason Kidd.

L’Allemand ne s’est pas contenté de ce shoot inattendu. Avec ses 15 points (5/7 aux tirs) et 7 rebonds, il a apporté un second souffle nécessaire aux Mavs qui démarraient leur vie sans Luka Doncic. Et qui, à l’entame du troisième quart-temps, ont perdu deux titulaires, PJ Washington et Naji Marshall, expulsés, qui plus est dans un soir où Kyrie Irving a souffert en attaque (6/21 aux tirs).

« On s’est dit qu’on devait garder notre sang-froid (après les expulsions), rester fidèle à notre plan. Le gars qui suivait (dans la rotation) devait assurer dans tous les cas, C’est ce qu’on a fait, on s’est serré les coudes, on a joué dur et on a fait les bons choix », énumère le joueur de 32 ans.

Il n’avait pas encore dépassé les 10 points

« Maxi a été incroyable ce soir, des deux côtés du terrain. […] Un vétéran prend le temps, la saison est longue. On aime juger tôt dans la saison. Le positif est qu’il n’écoute pas ce que vous avez à dire. Donc il y va et joue de la bonne façon. Il est important pour nous, on le voit en playoffs. Et on l’a vu ce soir », félicite son coach.

Celui-ci fait référence au fait que son joueur ne s’était quasiment pas signalé cette saison : il n’avait pas dépassé la barre des 10 points jusqu’ici. Et son total de points de la soirée est supérieur au cumul… de ses neuf dernières sorties.

L’intéressé attendait-il un tel match ? « Oui et non. Je sais que mon rôle principal n’est pas nécessairement l’attaque. C’est clairement plus sympa quand vous shootez aussi. Le point clé pour moi est d’être régulier en défense et de faire le bon choix en attaque, que ce soit un shoot ou non, cela peut être un écran, la passe de plus ou autre. Mais l’état d’esprit est d’être agressif, donc c’est bon de rentrer des tirs », apprécie-t-il.

Sans oublier toutefois que les absences lui ont offert l’opportunité de se montrer. « On a une très belle profondeur d’effectif, c’est aussi clairement un challenge quand tout le monde est en bonne santé. Ça nous donne la chance, dans un match comme ce soir, de montrer cette mentalité où chacun doit être prêt à remplacer l’autre », termine-t-il.

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.2 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.7 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.6 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 5.9 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 2024-25 DAL 18 17 34.3 28.6 62.5 0.5 2.2 2.7 0.6 2.1 0.2 0.7 0.4 1.8 Total 424 22 44.4 35.6 77.4 1.1 3.4 4.5 1.1 2.1 0.4 0.7 0.9 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.