Jusuf Nurkic et Naji Marshall expulsés après un début de bagarre

Ça a commencé par une banale faute offensive de Jusuf Nurkic sur Daniel Gafford. Tandis que ses coéquipiers l’aident à se relever, l’intérieur des Suns revient vers les joueurs de Dallas et le ton monte entre lui et Naji Marshall.

Après les mots, viennent les gestes. Le joueur de Dallas repousse Jusuf Nurkic, qui vient mettre sa main sur son visage. Naji Marshall voit rouge et lui assène un coup de poing, heureusement raté, alors que PJ Washington pousse l’ancien joueur de Portland, qui termine au sol.

« Chacun a protégé l’autre, c’est ça qu’il s’est passé. Les émotions peuvent vite monter donc les joueurs protègent leurs coéquipiers. On a vu ça dans cette partie », résume Jason Kidd, qui a vu ses deux joueurs être expulsés dans la victoire de ses troupes.

Jusuf Nurkic n’a pas échappé au visionnage des images de la part des arbitres puisque lui aussi a été renvoyé aux vestiaires avant ses coéquipiers. En attendant que des sanctions plus lourdes de la NBA ne viennent sans doute s’ajouter dans les prochaines heures…

« On ne veut pas voir ça. Les gars vont peut-être être suspendus et vont perdre de l’argent à cause de ça », explique Kevin Durant qui va aussi dans le sens du coach de Dallas, en glissant que « ça arrive quand il y a de la compétition et que les esprits s’échauffent ». « Ce n’est pas bon pour notre équipe, ni pour nos joueurs et ni pour la ligue », insiste de son côté Mike Budenholzer.