À l’usure, les Knicks passent la sixième à Orlando

Deux jours après Noël, ce n’est pas un cadeau pour Orlando, accessoirement en « back-to-back », de recevoir des Knicks sur une belle série, pour tenter de repartir sur une bonne dynamique. Problème : Jalen Brunson (26 points, 9 passes) et Josh Hart (23 points, 13 rebonds) n’ont pas laissé le Magic espérer au retour des vestiaires et New York a donc fini par l’emporter pour la sixième fois d’affilée.

Première mi-temps où les deux formations font jeu égal (54-54), entre un Magic à la peine en attaque mais aidé par ses secondes chances et ses quelques paniers à 3-points, et des Knicks dominateurs dans la peinture et agressifs pour combler leur maladresse extérieure. À la mène, Jalen Brunson et Jalen Suggs se livrent déjà un bien joli duel, mais on sent qu’une équipe possède plus de marge d’erreur que l’autre…

Toujours propulsés par Jalen Brunson, les joueurs de New York continuent d’appuyer à l’intérieur après la pause et, malgré leurs nombreuses pertes de balle, l’écart se met comme attendu à augmenter. Notamment parce que Orlando n’est pas capable de faire preuve de régularité offensivement, où son jeu est assez stéréotypé. Ajoutez-y les contributions de Karl-Anthony Towns, de Mikal Bridges puis surtout de Josh Hart et vous obtenez-là un succès logique et autoritaire (108-85).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York, intraitable après la pause. Sixième victoire consécutive des Knicks, qui ont attendu une mi-temps pour faire la différence contre cette équipe du Magic toujours difficile à négocier. Les hommes de Tom Thibodeau, certes privés de réussite à 3-points (4 sur 15), ont pu s’appuyer sur une grosse domination intérieure (60 points à 34), ainsi que leur capacité à aller chercher des fautes (24 sur 34) à l’image de Jalen Brunson. Le travail est fait et l’essentiel est assuré, même s’il faudra apprendre à limiter le déchet avec le ballon (19 pertes de balle) par la suite.

– Orlando craque encore. « Back-to-back » sans victoire pour le Magic qui, comme la veille contre le Heat au cours du derby floridien, a souffert en attaque. De 54 points en première mi-temps, les joueurs de Jamahl Mosley sont en effet passés à seulement… 31 points en deuxième. Jalen Suggs est un peu trop esseulé sans Paolo Banchero ni Franz Wagner et il est compliqué, dans ces conditions, d’espérer rivaliser avec les cadors de l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.