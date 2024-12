Les efforts en défense de Bradley Beal payent

Christian Braun pensait que sa détente allait faire la différence en transition. Mais au moment de s’envoler vers le cercle, l’arrière des Nuggets a heurté un mur inattendu : Bradley Beal. Celui-ci, au milieu du troisième quart-temps de ce Suns-Nuggets, l’a ramené sur terre. De quoi se faire légèrement repousser par sa victime au moment de revenir en défense.

« Le coach était sur notre dos par rapport aux stops défensifs, sur notre défense en transition lors du dernier match. Il me vise vraiment par rapport à ça. Donc je l’ai pris personnellement. J’ai accepté le défi et je suis heureux d’être meilleur en la matière. C’était une action dont on avait besoin », résume l’arrière des Suns, quand Kevin Durant parle d’un « rôle clé » joué par son coéquipier dans ces actions qui font basculer la dynamique.

Après la défaite précédente face aux mêmes adversaires, Mike Budenhozler avait mis l’accent sur l’importance d’être agressif en défense. Pour ne pas laisser Nikola Jokic et sa bande dérouler leur basket comme l’autre soir.

« Je ne veux pas vraiment rapporter ce qu’il nous a dit, on avait compris le message. Il nous a mis au défi individuellement et collectivement d’être meilleurs », poursuit Bradley Beal.

En bonne forme des deux côtés du terrain

Message entendu car cette nuit les Suns ont limité les Nuggets à 100 points (contre 117 au match précédent), l’une de leurs meilleures performances de l’année.

Et l’arrière, auteur de 27 points (11/21 aux tirs) mais également 4 interceptions, a apporté son écot.

« En attaque, le fait de jouer match après match, après match… Il atteindra son meilleur niveau ainsi. En défensivement, en seconde période en particulier, il fait rater des transmissions, des ‘pick-and-roll’. On a besoin de plus de choses comme ça », félicite son coach.

Kevin Durant parle d’un « match bien complet » de sa part. « Il a joué dur, fait ce qu’il fallait pour gagner. Il le fait depuis son arrivée, après avoir été placé dans une situation où tu cherches ton rôle, quel joueur tu veux être, où tu connais des jours où ça n’a pas l’air bon. Mais quand tu joues librement comme il l’a fait ce soir, c’est incroyable à voir. On a joué sur lui dans le quatrième quart-temps, il a fait la différence », note « KD ».

Sur ses trois derniers matchs, son partenaire de « scoring » privilégié en l’absence de Devin Booker, tourne à 25 points (53% dont 55% de loin) de moyenne.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 19 34 50.7 40.0 77.1 0.7 3.2 3.8 3.2 2.8 1.2 2.3 0.7 18.9 Total 767 35 46.4 37.6 82.1 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.