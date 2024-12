« Attendez, vous avez dit cinquième ? », avait demandé Stephen Curry, très étonné de savoir que Reggie Miller était « cinquième désormais » dans le classement des meilleurs shooteurs à 3-pts de l’histoire de la NBA. Quelques jours plus tard, comme prévu, le voici sixième, Klay Thompson s’étant chargé de le doubler…

L’arrière de Dallas avait besoin de trois paniers primés pour dépasser l’ancienne gâchette des Pacers. Il en a inscrit quatre dans la défaite face aux Wolves, et le shoot qui a fait la différence intervient en début de dernier quart-temps. L’ancien des Warriors a marqué au total 2 562 paniers à 3-pts, face aux 2 560 de Reggie Miller.

« Le dépasser, c’est un rêve devenu réalité », livre Klay Thompson. « Je vais fêter ça, simplement en pensant à toutes les heures que j’ai passées à shooter, tous les shoots que j’ai pris dans ma vie. Doubler une icône comme Miller, c’est surréaliste pour moi. Étant un enfant des années 1990, je l’ai regardé inscrire tellement de paniers de la victoire, affronter le meilleur joueur de tous les temps et tout donner sur le parquet. »

« Je ne pouvais pas demander de meilleur cadeau de Noël »

Quels souvenirs particuliers garde-t-il de celui qui a pris sa retraite en 2005, en étant alors le meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire de la NBA, pour être donc, quasiment vingt ans plus tard, le sixième ?

« Je me souviens de ses batailles avec Michael Jordan et Kobe Bryant, de le voir porter un petit marché comme les Pacers jusqu’en Finals, ou être régulièrement en finale de conférence Est », précise le quadruple champion NBA. « Il était le standard d’un arrière shooteur. Adolescent, j’ai étudié son jeu sans ballon. Il a eu un énorme impact sur mon jeu. Je me souviens de mon entraînement avec les Knicks en 2011, Donnie Walsh (alors GM de la franchise de New York avant la Draft) m’a dit que je lui rappelais Reggie. »

Le voici maintenant dans un duel à quatre avec Stephen Curry, James Harden et Damian Lillard, puisque Ray Allen est à la retraite. Son ancien coéquipier des Warriors l’imagine en fin de carrière sur le podium à 3-pts avec lui et James Harden. Comment voit-il la suite ?

« Combien shootent à 40% de réussite en carrière ? », lance-t-il aux journalistes avant d’exploser de rire. « C’est un honneur d’être avec eux, c’est dingue. J’ai défendu sur Harden et Lillard pendant une décennie et dans les moments avec le plus de pression, en playoffs. Maintenant, je le fais avec Curry et c’est assez spécial aussi. Quelle époque. Le jeu évolue et je suis certain que, dans je ne sais combien d’années, on sera tous doublé. C’est génial, je ne pouvais pas demander de meilleur cadeau de Noël. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 25 27 42.6 39.1 88.9 0.7 2.7 3.4 1.8 1.4 0.9 1.2 0.3 14.4 Total 818 32 45.3 41.2 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.0 0.9 1.7 0.5 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.