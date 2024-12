Victor Wembanyama ne veut pas être dans les cases traditionnelles

Prend-il trop de 3-points ? Reste-t-il trop loin du cercle pour un joueur de 2m22 ? Ces questions, Victor Wembanyama les entend mais il ne les écoute pas. Depuis ses débuts professionnels, et particulièrement depuis son arrivée en NBA, le Français sait qu’il est un prototype à part, loin des profils classiques.

« Ne me mettez pas dans des cases, je n’y rentre pas » avait-il ainsi lâché après son triple-double (34 points à 11/17 dont 5/9 derrière la ligne à 3-points, 13 rebonds et 11 passes) face aux Kings, début décembre.

« Il peut tout faire. Donc, quand vous avez autant d’options à votre disposition, penser que vous allez toujours choisir la bonne, c’est difficile » expliquait Mitch Johnson, l’entraîneur intérimaire des Spurs après le match. « C’est un jeune joueur qui apprend toujours à utiliser ses armes. Il y a évidemment une confiance énorme, et beaucoup de soutien, alors qu’il apprend exactement quand et comment utiliser tous les outils à sa disposition.

Pour Victor Wembanyama, il faut arriver à choisir l’arme la plus efficace en fonction de la défense. « Wemby » aime ainsi analyser la façon dont l’équipe adverse le gère en première mi-temps, pour mieux répondre ensuite.

Apprendre à utiliser la bonne arme face aux défenses

« La vraie difficulté, c’est de s’ajuster à la défense en temps réel. Parce que les réponses sont toujours là quand on voit les vidéos. C’est facile de les repérer. Mais le faire en temps réel, c’est compliqué. »

Plus Kevin Durant qu’Hakeem Olajuwon, l’intérieur des Spurs peut perturber tant il est loin des schémas classiques.

« Cela ne me surprend pas parce que c’est la règle traditionnelle », reprend Mitch Johnson sur les critiques sur les 3-points de son joueur. « Mais pour quelqu’un qui est autant en phase avec ce qu’il veut être et qui a autant de potentiel, c’est notre travail de le respecter et d’être son partenaire dans sa croissance de ce qu’il est. »

Les Spurs refusent ainsi d’enfermer Victor Wembanyama dans des cases prédéfinies, préférant l’accompagner dans son développement. Ce que l’intéressé apprécie, malgré les fausses routes inévitables sur le chemin.

« Actuellement, j’expérimente des niveaux de liberté que je n’ai jamais vraiment eu l’occasion d’avoir auparavant. Et pour moi, c’est aussi la voie la plus claire pour m’améliorer et atteindre le plus haut niveau. Il est donc logique que nous expérimentions beaucoup de choses sur le terrain, car je pense que c’est la meilleure façon pour moi d’aider mon équipe. Ils ne me mettent pas dans une case, et je ne le ferai pas non plus » peut-il ainsi conclure.

La carte des tirs de Victor Wembanyama en 2024/25

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 24 33 47.7 35.6 87.7 1.9 8.0 9.9 3.9 2.0 1.1 3.6 4.0 24.8 Total 95 30 46.8 33.6 81.4 2.2 8.3 10.5 3.9 2.1 1.2 3.6 3.7 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.