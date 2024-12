Le retour de la KD 17 « B.A.D. »

Kevin Durant est de retour en mode « Slim Reaper » depuis quelques jours avec notamment deux sorties à 37 et 43 points. Nike fait aussi fort pour bien finir l’année en multipliant les coloris de la KD 17 et devrait maintenir le rythme en 2025 avec le retour de ce coloris « B.A.D. 3 ».

Lancé sur la KD 15 et ressorti pour la KD 16, c’est en fait un hommage à sa grand-mère avec ses initiales B.A.D. à l’honneur pour Barabara A. Davis. La collection se distingue par sa tige couleur « lavande » avec ici plusieurs tons de violet assorties d’un « Swoosh » blanc. La petite touche de nouveauté est présente sur la languette, entre son revêtement à l’effet peluche pour un peu de douceur et le logo KD entre rose et jaune. La semelle intermédiaire en violet pâle repose sur une semelle extérieure translucide.

La KD 17 « B.A.D. 3.0 » est annoncée pour le 1er janvier aux Etats-Unis au prix de 150 dollars. Sa sortie en Europe devrait intervenir dans la foulée.

Notre verdict de la KD 17Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Nike est resté sur la même méthode pour faire de la KD 17 une affaire qui roule. La 17e chaussure signature de Kevin Durant a osé le changement sur le design tout en gardant les mêmes garanties sur le plan technique, avec une semelle correspondant à ceux qui ont apprécié les KD précédentes, un peu rigide mais tout de même convenable au niveau du confort, et avec une très bonne traction. Au-delà du choix du design de la tige, que certains verront comme du réchauffé, c’est avant tout sur ses qualités « basket » que la paire va miser pour conserver sa place parmi le haut du panier, avec également un bon maintien pour couronner le tout.

(Via NiceKicks)