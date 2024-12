Giannis Antetokounmpo ne comprend pas pourquoi il est privé de Noël

New York – San Antonio, Dallas – Minnesota, Boston – Philadelphie, Golden State – LA Lakers et Phoenix – Denver. Voici les affiches des cinq rencontres traditionnelles de Noël, programmées par la NBA cette saison.

Pas de Milwaukee donc, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers n’étant pas conviés aux festivités…

« Je suis un peu énervé ou je m’interroge en tout cas » explique le « Greek Freak », qui avait participé aux matchs de Noël lors des six dernières années. « Je pense qu’il y a probablement un algorithme qui détermine quelles sont les équipes les plus attractives, celles qui génèrent le plus d’attention et qui doivent donc jouer à Noël. »

La faute de l’algorithme ?

Récents vainqueurs de la NBA Cup, les Bucks sont dans le Top 5 de l’Est (15 victoires – 12 défaites) malgré un début de campagne affreux, avec un meilleur bilan que les Sixers, les Wolves ou bien les Spurs.

« Il doit y avoir un algorithme parce que, si c’est un concours de popularité, je peux donner des faits » continue Giannis Antetokounmpo. « Vous en voulez ? Deux des titulaires au All-Star Game, Dame (Lillard) et Giannis, et le MVP du All-Star Game. Celui qui a récolté le plus de votes des fans, pas seulement à l’Est mais dans toute la NBA. Et nous ne sommes pas à l’affiche des matchs de Noël ? Quoi ? Ça aussi, c’est un fait… »

À la décharge de la Grande Ligue, au moment où le calendrier a été fait, durant l’intersaison, les Bucks sortaient d’une campagne ratée, avec une élimination dès le premier tour des playoffs.

« On n’a pas droit de jouer de Noël. Pourquoi ? Parce que nous sommes un petit marché ? Peut-être. Mais je veux croire ce que j’ai dit : je pense qu’il y a un algorithme dans les bureaux de la NBA qui choisit quelles équipes peuvent générer le plus d’attention, quelles équipes peuvent faire les meilleures audiences à Noël. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 24 35 61.3 22.2 61.4 2.0 9.6 11.6 6.0 2.3 0.7 3.4 1.5 32.7 Total 816 33 54.8 28.6 69.8 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.