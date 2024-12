La Giannis Freak 6 brille en « Bred »

Génie du basket, Michael Jordan a aussi été un précurseur dans le monde du sponsoring en obtenant de Nike de créer sa propre marque et de développer sa ligne signature Air Jordan, qui reste une référence à ce jour.

Au fil des décennies, tous ses modèles signature ont traditionnellement hérité du coloris « Bred », mix du « B » de « Black » et du « Red » de rouge, soit les couleurs des Bulls. Le « Bred » est ainsi devenu une marque de fabrique qui se perpétue encore aujourd’hui avec la sortie de cette Giannis Freak 6 « Bred ».

La paire alterne donc entre rouge et noir, avec une tige principalement noir et un gros « swoosh » rouge sur l’empeigne. La semelle extérieure ressort également en rouge. Déjà disponible aux Etats-Unis au prix de 140 dollars, la Giannis Freak 6 « Bred » ne devrait plus tarder à investir le marché européen.

Notre verdict de la Giannis Freak 6 À part le nom, passé de « Zoom Freak » à « Giannis Freak », il faut se creuser la tête pour trouver des différences entre la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6. La tige est quasiment la même, que ce soit au niveau du design avec ce gros « Swoosh » qui déborde désormais sur la semelle, que des matériaux. La semelle intermédiaire est peut-être un poil plus généreuse, mais le rendu est exactement le même que sur le modèle précédent, privilégiant le dynamisme au confort, et avec la aussi la même composition pour la semelle intermédiaire et extérieure. La Zoom Freak 6 n’en reste pas moins une chaussure complète, plutôt destinée aux joueurs les plus vifs et les profils explosifs. Mais on repassera pour l’effet de surprise.

