Programme du soir | De la revanche dans l’air dans une soirée chargée

Les Celtics voudront ainsi sans doute répondre aux Bulls sur leur terrain (02h00) alors qu’on aura un oeil sur le derby floridien (01h00, beIN Sports Max 4) et sur la rencontre entre les Hawks de Zaccharie Risacher et les Grizzlies (01h30), ainsi que sur celle entre les Wolves de Rudy Gobert et les Warriors (02h00).

Toujours pas de Luka Doncic pour les Mavericks face aux Clippers (02h30) alors que Victor Wembanyama et les Spurs ont l’occasion de battre pour la troisième fois les Blazers (02h30).

Programme complet

00h00 | Sacramento – LA Lakers (beIN Sports 1)

01h00 | Orlando – Miami (beIN Sports Max 4)

01h30 | Atlanta – Memphis

01h30 | Brooklyn – Utah

02h00 | Cleveland – Philadelphie

02h00 | Chicago – Boston

02h00 | Milwaukee – Washington

02h00 | Minnesota – Golden State

02h00 | New Orleans – New York

02h30 | Dallas – LA Clippers

02h30 | San Antonio – Portland

03h00 | Phoenix – Detroit