Cory Joseph, un vétéran inspirant et inspiré par la jeunesse du Magic

« Qu’est-ce que je n’ai pas appris de Tony, qui connaissait si bien le jeu ? », s’interroge Cory Joseph en parlant de Tony Parker. En étant drafté à la 29e position en 2011 par les Spurs, il a fait ses premiers pas dans la ligue en étant entouré de légendes (Tim Duncan, Manu Ginobili, Gregg Popovich).

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir été drafté là-bas, cela m’a permis d’être là où je suis aujourd’hui, car j’ai beaucoup appris pendant ces quatre années. J’étais un enfant », se souvient le joueur de 33 ans, qui a bien grandi depuis.

Le champion NBA avec les Texans en 2014 a pas mal voyagé après ses débuts à San Antonio, passant par les Raptors, Pacers, Kings, Pistons ou encore les Warriors. Aujourd’hui au Magic, depuis cet été, il fait désormais office de vétéran. Avec 13 saisons au compteur, il est le joueur le plus expérimenté de l’équipe devant Kentavious Caldwell-Pope et Gary Harris.

« La ligue est de plus en plus jeune et ils (ses coéquipiers) me gardent jeune aussi. Ça continue de changer et il faut continuer à s’adapter. Je pose aussi beaucoup de questions, j’essaie d’apprendre d’eux », confie-t-il.

Et inversement bien sûr. Tristan da Silva, amené à occuper un rôle plus important avec les blessures Paolo Banchero et Franz Wagner, en témoigne.

Un impact « énorme » sans jouer

« Il prend toujours soin de tout le monde. On a l’impression qu’il est dans la ligue depuis toujours. Il a une énorme quantité de connaissances qu’il aime transmettre aux plus jeunes. C’est un grand leader pour cette équipe, même s’il n’est pas souvent sur le terrain. Il a toujours un impact énorme sur l’équipe », décrit le rookie.

Avec 15 apparitions pour 4 minutes de moyenne, Cory Joseph occupe un rôle mineur dans les rotations de Jamahl Mosley. Devant lui au poste de meneur, on compte un Jalen Suggs en grande forme, Anthony Black ou encore Cole Anthony. Ce qui ne l’empêche pas d’être opérationnel au besoin.

« C’est un professionnel, un vétéran qui comprend le rythme, la vitesse du jeu, comment il doit jouer et comment impliquer les gars. Pour nous, il s’agit de s’installer un peu, c’est ce qu’il fait. Les gars le soutiennent tous dans ce qu’il est, ce qu’il a fait et ce qu’il apporte à ce groupe », décrit ainsi Jamahl Mosley.

Ce rôle semble parfaitement convenir à son joueur. « Je me souviens que j’étais jeune et que j’étais entouré de grands vétérans, ce qui m’a permis de rester dans la ligue aussi longtemps que j’y suis resté et de continuer à faire ce que je fais. J’essaie de leur rendre la pareille. Si mon nom est appelé, je vais me donner à 110% – vous n’avez pas à vous inquiéter de ça », termine-t-il.

Cory Joseph Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 29 9 31.4 20.0 64.7 0.2 0.7 0.9 1.2 0.6 0.2 0.4 0.1 2.0 2012-13 SAN 28 14 46.4 28.6 85.7 0.4 1.4 1.9 1.9 0.9 0.5 0.8 0.1 4.5 2013-14 SAN 68 14 47.5 31.6 82.3 0.5 1.1 1.6 1.7 1.2 0.5 0.6 0.2 5.0 2014-15 SAN 79 18 50.4 36.4 73.4 0.6 1.9 2.4 2.4 1.3 0.6 0.8 0.2 6.8 2015-16 TOR 80 26 43.9 27.3 76.4 0.5 2.1 2.6 3.1 1.6 0.8 1.3 0.2 8.5 2016-17 TOR 80 25 45.2 35.6 77.0 0.6 2.3 2.9 3.3 1.8 0.8 1.4 0.2 9.2 2017-18 IND 82 27 42.4 35.3 74.5 0.5 2.7 3.2 3.2 1.7 1.0 1.1 0.2 7.9 2018-19 IND 82 25 41.2 32.2 69.8 0.5 2.9 3.4 3.9 1.6 1.1 1.0 0.3 6.5 2019-20 SAC 72 24 41.5 35.2 85.7 0.6 2.0 2.6 3.5 1.8 0.7 1.1 0.3 6.4 2020-21 * All Teams 63 23 46.9 34.1 81.8 0.6 2.0 2.5 3.4 2.2 1.0 1.3 0.3 8.2 2020-21 * SAC 44 22 44.4 33.0 76.6 0.6 1.7 2.2 2.5 2.2 0.9 1.0 0.2 6.6 2020-21 * DET 19 26 50.6 36.8 87.8 0.5 2.6 3.2 5.5 2.2 1.2 1.8 0.5 12.0 2021-22 DET 65 25 44.5 41.4 88.5 0.4 2.2 2.7 3.6 2.3 0.6 1.3 0.3 8.0 2022-23 DET 62 20 42.7 38.9 79.2 0.3 1.4 1.7 3.5 1.4 0.5 0.9 0.1 6.9 2023-24 GOS 26 11 35.9 31.0 57.1 0.2 0.9 1.2 1.6 1.0 0.2 0.5 0.1 2.4 2024-25 ORL 15 4 33.3 35.7 0.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 1.1 Total 831 21 44.1 34.9 78.6 0.5 2.0 2.4 3.0 1.6 0.7 1.0 0.2 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.