Vince Williams Jr. n’arrive pas à sortir de l’infirmerie des Grizzlies

Sale début de saison pour Vince Williams Jr. Absent lors du début de campagne pour un problème au tibia gauche, l’arrière était revenu trois matchs, avant de se tordre sévèrement la cheville…

C’était il y a quatre semaines, et les Grizzlies annonçaient une absence de quatre semaines pour la révélation de la dernière saison de Memphis (10.0 points, 5.6 rebonds et 3.4 passes). Sauf que l’ancien de VCU n’est en fait pas du tout prêt à reprendre, et son club annonce désormais qu’il sera absent trois à six semaines supplémentaires !

Dans le pire des cas, on le retrouvera donc en février. Un sacré contretemps supplémentaire pour celui qui espérait confirmer ses performances de la saison passée, au sein d’un groupe qui retrouvait ses leaders et ses ambitions.

Vince Williams Jr. va désormais devoir réintégrer un effectif qui aura déjà ses automatismes, avec une rotation particulièrement dense sur les postes 2/3 avec Desmond Bane, John Konchar, Marcus Smart, Luke Kennard, Jaylen Wells ou encore Jake LaRavia qui doivent déjà se partager les minutes à disposition.

Avec 19 victoires pour 9 défaites, la troupe de Ja Morant est toutefois à la 2e place de la conférence Ouest.

Vincent Williams, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 15 7 30.0 14.3 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.8 0.4 0.3 0.1 2.0 2023-24 MEM 52 28 44.6 37.8 80.0 1.1 4.4 5.6 3.4 2.6 0.9 1.8 0.7 10.0 2024-25 MEM 3 15 36.8 12.5 25.0 1.3 2.3 3.7 3.0 3.0 0.0 2.3 0.7 5.3 Total 72 22 42.9 34.3 78.7 0.9 3.5 4.4 2.6 2.2 0.7 1.4 0.5 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.