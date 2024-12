Entre Trinity et Dennis Rodman, une relation brisée

Parmi les principales vedettes du tournoi olympique de Paris 2024, qu’elle a d’ailleurs remporté avec Team USA, la footballeuse Trinity Rodman a la particularité d’être une célèbre « fille de ». En l’occurrence, son père n’est autre que le fantasque mais non moins légendaire Dennis Rodman.

Pour autant, on n’en savait jusqu’alors que très peu sur leur relation mais, dans le dernier épisode du podcast Call Her Daddy, la star des Washington Spirit en a profité pour expliquer à quel point celle-ci pouvait être… délicate.

« Toute notre famille le protège alors qu’il ne nous a jamais protégés une seule fois… » regrette-t-elle d’abord. « Pourquoi ai-je été aussi gentille avec quelqu’un d’aussi égoïste ? C’est presque comme s’il avait lui-même empiré les choses, parce qu’il nous a exposés aux yeux de tous dès le plus jeune âge… Donc, tout cette colère que j’ai emmagasinée sans pouvoir la laisser sortir, c’est quelque chose de difficile [à gérer] pour moi. »

Des regrets, mais pas de changement…

Peu présent pour sa fille cadette de 22 ans, et probablement aussi pour ses autres enfants Alexis (36 ans) et DJ (23 ans), Dennis Rodman avait déjà reconnu ses torts, lors de son discours d’introduction au Hall of Fame en 2011.

« Quand on me demande si j’éprouve des regrets vis-à-vis de ma carrière de basketteur, je réponds que j’en ai un : je regrette de ne pas avoir été un meilleur père » déclarait alors l’ancien joueur des Pistons, des Spurs, des Bulls, des Lakers et des Mavericks.

Interrogée sur cette déclaration plus d’une décennie plus tard, Trinity Rodman regrette de son côté de ne pas avoir su en quelque sorte apaiser, canaliser et assainir les mauvais côtés de son fantasque père…

« Est-ce que je le crois ? Oui, je crois qu’il aurait aimé pouvoir combattre ses démons » avoue-t-elle ainsi. « Mais je lève les yeux au ciel, car on entend ce genre de choses tellement de fois et il ne fait rien pour changer ça… L’aspect le plus frustrant, c’est qu’avec tout son succès et toute sa richesse, il était entouré de beaucoup de personnes toxiques qui lui prenaient son argent et qui profitaient de lui. […] Nous, nous avons essayé d’être son pilier et d’être les bonnes personnes autour de lui. »

Visiblement sans succès, puisque Trinity Rodman garde toujours une vraie rancœur à l’égard de son père : « Ce n’est pas un père. Peut-être de sang, mais rien d’autre. »

Les excuses (publiques) de Dennis Rodman

Sur Instagram, Dennis Rodman a répondu aux commentaires de sa fille par des excuses.

« Désolé de ne pas avoir été le père que tu voulais que je sois, mais quoi qu’il en soit, j’ai essayé, j’essaie encore et j’essaierai toujours de l’être. Je continuerai d’essayer, même si on te dit de ne pas répondre à mes appels. Je continuerai d’essayer, même quand c’est difficile. Peu importe le temps que ça prendra. Je suis toujours là et je te dis tout le temps, de vive voix, par téléphone ou par message, à quel point je suis fier de toi.

J’ai toujours eu un seul souhait : que mes enfants m’appellent et viennent me voir. J’espère qu’un jour, je pourrai l’obtenir. Je reste présent et je continue d’essayer [d’être un meilleur père]. Tu as mon numéro et tu vois quand je t’appelle. Je suis toujours là.

PS : Je te regarde jouer à chaque fois (et je suis même venu en avion pour te voir jouer, mais on m’a dit de ne pas venir à cause de la personne qui m’accompagnait, alors que je voulais juste t’encourager. Donc je t’ai regardée depuis le balcon de mon hôtel pour que tout le monde soit content). J’aime tous mes enfants. »

Entre colère et exaspération

Des propos qui font également référence à ceux de Trinity Rodman, qui expliquait « ne pas savoir » ce que ressent son père, ni où il se trouve, alors qu’elle se dit maintenant « exaspérée » quand les gens lui demandent s’il viendra assister à l’un de ses matchs…

En 2021, Dennis Rodman s’était en tout cas rendu au stade, sans que sa fille ne soit prévenue, après plusieurs mois de silence radio qui avaient même valu à cette dernière de… s’effondrer en larmes dans ses bras et aux yeux de tous, après le match.

« Quand le coup de sifflet final a retenti, j’étais tellement en colère ! Je me disais qu’il m’avait gâché ce moment de joie et qu’il avait encore joué avec mes émotions » racontera-t-elle à ce sujet…

Dennis Rodman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1986-87 DET 77 15 54.5 0.0 58.7 2.1 2.2 4.3 0.7 2.2 0.5 1.2 0.6 6.5 1987-88 DET 82 26 56.1 29.4 53.5 3.9 4.8 8.7 1.3 3.3 0.9 1.9 0.6 11.6 1988-89 DET 82 27 59.5 23.1 62.6 4.0 5.4 9.4 1.2 3.6 0.7 1.5 0.9 9.0 1989-90 DET 82 29 58.1 11.1 65.4 4.1 5.6 9.7 0.9 3.4 0.6 1.1 0.7 8.8 1990-91 DET 82 34 49.3 20.0 63.1 4.4 8.1 12.5 1.0 3.4 0.8 1.2 0.7 8.2 1991-92 DET 82 40 53.9 31.7 60.0 6.4 12.3 18.7 2.3 3.0 0.8 1.7 0.9 9.8 1992-93 DET 62 39 42.7 20.5 53.4 5.9 12.3 18.3 1.7 3.2 0.8 1.7 0.7 7.6 1993-94 SAN 79 38 53.4 20.8 52.0 5.7 11.6 17.3 2.3 2.9 0.7 1.8 0.4 4.7 1994-95 SAN 49 32 57.1 0.0 67.6 5.6 11.2 16.8 2.0 3.2 0.6 2.0 0.5 7.1 1995-96 CHI 64 33 48.0 11.1 52.8 5.6 9.3 14.9 2.5 3.1 0.6 2.2 0.4 5.5 1996-97 CHI 55 35 44.8 26.3 56.8 5.8 10.2 16.1 3.1 3.1 0.6 2.0 0.4 5.7 1997-98 CHI 80 36 43.1 17.4 55.0 5.3 9.8 15.0 2.9 3.0 0.6 1.8 0.2 4.7 1998-99 LAL 23 29 34.8 0.0 43.6 2.7 8.5 11.2 1.3 3.1 0.4 1.4 0.5 2.1 1999-00 DAL 12 32 38.7 0.0 71.4 4.0 10.3 14.3 1.2 3.4 0.2 1.6 0.1 2.8 Total 911 32 52.1 23.1 58.4 4.8 8.4 13.1 1.8 3.1 0.7 1.6 0.6 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.