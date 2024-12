Tre Jones frustré par ses passages à l’infirmerie

Depuis sa saison rookie, Tre Jones n’avait jamais joué moins de 68 matchs sur une saison. Le meneur remplaçant des Spurs ne parviendra pas à atteindre ce quota cette année.

Le back-up de Chris Paul a démarré sa saison par une entorse de la cheville qui l’a mis sur la touche pour 12 matchs. Derrière, il a enchaîné avec une blessure à l’épaule qui l’a privé de terrain pour six rencontres supplémentaires.

« J’ai l’impression d’être mis à l’épreuve. Mais ce n’est pas grave. Ça va aller à partir de maintenant. Je touche du bois », relativise Tre Jones, annoncé en short la nuit prochaine pour la réception des Hawks.

Rester en bonne santé

Peu habitué à l’infirmerie donc, l’intéressé admet sortir d’une période « difficile. Je n’avais jamais été autant absent au cours d’une saison. Mais les gars m’ont aidé à garder le moral. Ma famille à la maison (aussi). »

Ses absences n’ont pas eu trop de conséquence sur la saison des Spurs qui affichent aujourd’hui un bilan équilibré à 13 victoires pour autant de défaites. Ce qui place les Texans à la 11e place de l’Ouest, dans la course au « play-in ».

« On a le sentiment d’être en bonne position », note Tre Jones qui n’a jamais goûté aux playoffs depuis son arrivée dans la ligue en 2020, après avoir été drafté par les Spurs (41e choix).

« On a pas été nécessairement en bonne santé cette année non plus, alors j’espère qu’on pourra se maintenir physiquement à l’avenir et qu’on pourra continuer à construire. On a eu recours à beaucoup de cinq différents, cela peut être avantageux quand les gars savent que leur nom va être appelé. Mais en même temps, on veut être en mesure de s’installer dans nos rôles », juge le joueur de 24 ans. Le sien, en relais de « CP3 », semble bien établi.

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 77 28 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 SAN 8 18 33.3 25.0 71.4 0.6 1.8 2.4 3.2 1.5 0.6 0.6 0.2 4.1 Total 259 22 47.9 30.0 83.8 0.6 2.2 2.8 4.7 1.1 0.9 1.1 0.1 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.