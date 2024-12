Trae Young se fiche de prendre les mauvais shoots qui feront baisser son pourcentage

Quand il ne reçoit pas des compliments à double sens de la part de Doc Rivers dans le cadre de la demi-finale de la NBA Cup, Trae Young peut regarder ses statistiques individuelles. Il peut se réjouir d’être le meilleur passeur de la NBA avec 12.1 offrandes de moyenne. En revanche, avec son 39% de réussite au shoot et son 31% à 3-pts, il affiche ses pires pourcentages de réussite en carrière.

N’est-ce pas inquiétant ? Visiblement non, quand on écoute la réponse du joueur. « Ça va finir par tomber dedans », annonce-t-il. « Mes pourcentages ne sont pas ceux que j’avais dans le passé, mais je prends des tirs différents aussi. Et j’implique les gars, c’est ma principale priorité. La défense aussi en est une. »

Comment ça, des tirs différents ? « Je n’ai pas peur de prendre les tirs en fin de quart-temps dans ma partie de terrain ou les shoots en fin de possession, quand mon équipe me donne le ballon », précise Trae Young. « Certains de mes tirs sont pris alors qu’il me reste deux secondes et je shoote tout de même. J’en rate beaucoup mais quand ça rentre, ça nous donne une dynamique. Beaucoup de joueurs ne veulent pas les prendre à cause des conséquences sur leur pourcentage, mais je m’en fiche. Je veux simplement gagner et je suis seulement concentré là-dessus. »

Pas inquiétude chez les Hawks

Le meneur d’Atlanta assume donc de tenter de transformer des miettes en festin. Il a aussi parfois tendance à prendre des tirs contestés, ce qui n’est jamais l’idéal pour être adroit.

Mais comme les Hawks (14 victoires – 13 défaites) vivent une saison correcte, qu’il est le meilleur passeur de la ligue et fait des efforts en défense, ça ne semble pas déranger ses coéquipiers.

« Ses tirs vont finir par rentrer », prévient Jalen Johnson. « Quand on est dans une mauvaise période, ça peut prendre du temps d’en sortir. Enfin, je ne dirais pas qu’il est en panne, car il fait tellement de choses pour nous. On dirait que personne ne le remarque, sauf si on regarde les matches. Il est bon. »

De son côté, Quin Snyder insiste sur l’évolution de son meneur de jeu, déjà évoquée il y a quelques jours. « Il évolue et on lui demande de faire plus de choses. Il prend plus de catch-and-shoot. Si on prend des tirs différents, alors il y a une période d’acclimatation. Je ne suis pas inquiet », conclut le coach des Hawks.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 26 36 38.9 31.5 88.7 0.7 3.4 4.0 12.1 2.1 1.3 4.6 0.2 21.5 Total 433 34 43.4 35.2 87.4 0.6 2.9 3.6 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.