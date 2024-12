L’université d’Iowa va retirer le maillot de Caitlin Clark dans quelques semaines

Tout juste désignée « Athlète de l’année » par TIME Magazine, Caitlin Clark va vite connaître un autre honneur puisque l’université d’Iowa annonce que son maillot #22 sera retiré le 2 février 2025 !

Ce sera à l’occasion d’un match face à USC, auquel la rookie star du Indiana Fever assistera évidemment.

« Caitlin Clark a non seulement redéfini l’excellence sur le terrain, mais elle a également inspiré d’innombrables jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves avec passion et détermination », expliquent les responsables du programme sportif de la faculté. « Ses remarquables réussites ont laissé une marque indélébile sur l’université d’Iowa et le monde du basket féminin. Le retrait de son numéro est un témoignage de ses contributions extraordinaires et une célébration de son héritage, qui continuera à inspirer les générations futures. Les fans des Hawkeyes sont impatients de lui dire merci pour tant de moments incroyables ».

Il faut dire que, même si elle n’a finalement jamais remporté le titre universitaire, échouant deux fois en finale de la « March Madness », la liste des exploits universitaires de Caitlin Clark est très longue.

On peut retenir qu’elle est devenue la meilleure marqueuse de l’histoire NCAA, hommes et femmes confondus !

« Je suis fière d’être une Hawkeye, je le serai toujours, et l’Iowa occupe une place spéciale dans mon cœur, qui dépasse le cadre du basket », explique-t-elle en amont de la cérémonie. « Cela signifie beaucoup pour moi de recevoir cet honneur et de le célébrer avec ma famille, mes amis et les anciens de la fac. Ce sera une sensation formidable de regarder le plafon et de voir mon maillot aux côtés de ceux que j’admire depuis si longtemps ».