Julian Strawther reçoit le feu vert de Michael Malone pour shooter davantage à 3-pts

Depuis le début de saison, les Nuggets possèdent un des bancs les moins prolifiques de la ligue (le 27e) avec seulement 26.3 points de moyenne. Mais sur les quatre derniers matches, c’est un peu mieux avec 32.5 unités par rencontre qui viennent des remplaçants, dont 14 pour Julian Strawther.

Ce dernier est, avec Russell Westbrook et Peyton Watson, la seule arme vraiment solide du banc de Michael Malone. Sur ces quatre rencontres, il est donc particulièrement intéressant en réalisant peut-être sa meilleure séquence en carrière : 14 points de moyenne donc, à 57% de réussite au shoot et 40% à 3-pts.

« Cela nous donne un coup de pouce. Cela nous offre un joueur qui sort du banc et peut faire le jeu », soulignait le coach des Nuggets, face aux quatre matches de suite à plus de 10 points de son remplaçant. « Il a la capacité de frapper en catch-and-shoot et à 3-pts. Il a pris quatre shoots à 3-pts par match avec une grosse efficacité. Faisons monter ce chiffre à six de moyenne. »

Les Nuggets ont besoin de « le servir davantage »

Julian Strawther vient donc de recevoir le feu vert pour shooter davantage derrière l’arc. Il va devoir se faire violence car il n’a tenté au moins six tirs primés que trois fois cette saison. Et parfois, le jeune extérieur, encore dans sa deuxième saison seulement, ne prend pas six tirs dans toute la rencontre.

« C’est un talent offensif de notre banc et on peut faire plus pour le servir », estime Michael Porter Jr. « On a besoin de ces points venus du banc. Il est un de nos rares gros shooteurs à 3-pts. On doit, l’équipe, les joueurs, les coaches, faire notre possible pour le servir davantage. »

Marquer plus de tirs primés et de points, cela pourrait lui permettre de compenser ses limites en défense, bien identifiées par son coach.

« Il doit progresser en un-contre-un. C’est un bon défenseur collectivement, qui sait où se placer. Mais en face-à-face, il doit être plus fier, plus discipliné, ne pas faire faute sur les shoots extérieurs », analyse Michael Malone.

Julian Strawther Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 50 11 36.9 29.7 71.0 0.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.3 0.5 0.1 4.5 2024-25 DEN 24 21 46.7 39.0 81.4 0.3 1.9 2.2 1.4 2.5 0.8 0.9 0.4 9.3 Total 74 14 41.1 33.2 77.0 0.2 1.4 1.5 1.1 1.6 0.5 0.6 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.