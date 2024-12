Montez dans le train de la Puma All-Pro Nitro « Polar Express »

Sortie à l’été 2023, la Puma All-Pro Nitro résiste bien à l’épreuve du temps. Puma a décidé de lui redonner un coup de boost avec ce coloris inattendu baptisé « Polar Express ». Il s’agit en fait d’une version venant rendre hommage au film d’animation du même nom, sorti il y a vingt ans !

Le bleu foncé est inspiré du célèbre train Polar Express et la semelle extérieure argentée rappelle les rails scintillants sous la neige. On note aussi la présence de finitions toutes particulières, comme l’inscription « Believe », en clin d’œil à la magie des fêtes de fin d’année et l’univers féérique de Noël. « The Polar Express » ressort également en jaune sur la languette, tout comme le sigle « PE » sur le talon.

Vingtième coloris de la Puma All-Pro Nitro « Polar Express » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.