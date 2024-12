Thomas Bryant comme à la maison chez les Pacers

Comme il ne jouait quasiment pas à Miami, le Heat a gentiment « offert » Thomas Bryant aux Pacers, plombés de leur côté par les blessures de leurs pivots suppléants, Isaiah Jackson et James Wiseman.

L’ancien des Wizards et des Lakers a ainsi fait ses débuts hier soir avec Indiana, pour 7 points à 3/3 au tir, 2 rebonds et 1 contre en 11 minutes sur le parquet, face aux Pelicans. Clairement pas encore totalement à l’aise dans le système local, il a pourtant déjà affiché un début de complicité sur le pick-and-roll avec TJ McConnell.

« C’était un peu mouvementé », a-t-il expliqué sur ce changement d’équipe. « Mais tout le monde m’a accepté et m’a aidé, pendant tout le temps où j’étais sur le terrain avec les gars. Il va falloir du temps pour que la camaraderie et tout le reste se mettent en place, mais je me suis senti bien avec le groupe. »

Déjà l’amour des fans

Ancien de la fac d’Indiana (IU), le joueur de 27 ans a en tout cas déjà le soutien des fans locaux, les supporters des Hoosiers étant aussi très souvent des supporters des Pacers.

« Cela signifie beaucoup. Je connais bien Indianapolis et l’État de l’Indiana, et j’ai joué plusieurs fois au Bankers Life (aujourd’hui Gainbridge) Fieldhouse avec IU, donc c’est bon de revenir et de sentir l’amour des fans d’IU. »

Pour Rick Carlisle, c’est bon aussi d’avoir un pivot remplaçant à pouvoir lancer en relais de Myles Turner.

« Je l’ai toujours admiré de loin », explique l’entraîneur des Pacers. « Il joue avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. C’est un grand avec de la technique. Et il est plus grand qu’on ne le pense … Je sais qu’il a eu quelques années avec une bonne adresse à 3-points. Un gars qui a la capacité d’étirer le jeu et qui peut faire des dégâts autour du panier, c’est très, très précieux. Il a un très bon QI basket. Il a assimilé les choses très rapidement sur le terrain. Il joue avec énergie, et c’est appréciable. L’autre chose que nous aimons vraiment dans ce transfert, c’est qu’il a vraiment, vraiment envie d’être ici. Il a des liens avec IU, et c’est quelqu’un de très enthousiaste. »

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 11 12 48.4 38.9 100.0 0.5 2.5 3.1 0.4 0.8 0.1 0.2 0.9 4.4 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1 2024-25 * IND 1 11 100.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 Total 278 18 59.4 35.6 77.3 1.4 3.9 5.3 1.0 1.7 0.3 0.7 0.7 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.