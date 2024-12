Pour rejoindre son frère Dyson, Dash Daniels va se préparer en Australie

Les frères Daniels vont-ils nettoyer la NBA dans les années à venir ? Car après Dyson, le meilleur intercepteur de la saison en cours, c’est son petit frère Dash (1m98, 16 ans) qui a de bonnes chances d’intégrer la Grande Ligue.

En vue de rejoindre son frère à la Draft 2026, il a ainsi décidé de s’engager avec le Melbourne United dans le « Next Stars Program » mis en place depuis quelques années par la ligue australienne. Un programme de préparation pour la NBA par lequel sont passés Alex Sarr, Ousmane Dieng, Josh Giddey ou encore LaMelo Ball…

« Je rejoins l’un des championnats les plus difficiles au monde », explique Dash Daniels à ESPN. « Jouer contre des adultes à un jeune âge ne peut que m’aider à me développer. Le programme Next Stars a prouvé qu’il pouvait aider de nombreuses jeunes stars à réaliser leur rêve de jouer en NBA, ce qui est également mon cas. »

Plus meneur que son frère

Courtisé par des facs US de renom, comme Louisville, LSU, Florida ou SMU, Dash Daniels préfère donc continuer sa préparation pour la NBA dans son pays natal, pour développer des qualités similaires à celles de son frère.

Il a ainsi fini meilleur intercepteur de la dernière Coupe du monde U17, avec 3.6 « steals » par rencontre.

« On a nos points communs et nos différences » explique-t-il au sujet de la comparaison avec son frère, qui n’est logiquement pas totale. « On adore tous les deux défendre, intercepter, lire ce que fait la défense, sauter sur les lignes de passe et être présent dans les bonnes zones pour aider. On va vite en contre-attaque, avec un floater à mi-distance, et on est agressifs vers le cercle. Mais j’ai davantage le ballon dans les mains, pour créer pour mes coéquipiers, en utilisant les écrans et en battant mon défenseur sur mon premier pas. »