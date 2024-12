Dyson Daniels heureux d’avoir échappé à la malédiction des Pelicans

Dyson Daniels n’était pas forcément très content d’avoir été lâché par les Pelicans dans le cadre du transfert de Dejounte Murray. Mais l’Australien s’est imposé comme la première lame défensive des Hawks qui, malgré leur 7e place de l’Est (14 victoires – 12 défaites), sont intéressants derrière leur nouvelle identité de jeu.

Néanmoins, le 8e choix de la Draft 2022 a fait exploser ses statistiques, passant de 5.8 à 13.5 points de moyenne, dans un rôle plus large… et sans les blessures (jusqu’à présent) qui ont ralenti son début de carrière.

« Cette organisation est maudite » explique-t-il ainsi au sujet des Pelicans. « Chaque année, il y a quelque chose de différent. Je suis bien content de ne plus y être… »

« Il y a quelque chose dans l’eau ou un truc comme ça. Les ischio-jambiers. Les genoux. Les commotions cérébrales et d’autres choses encore. Ils ont tous les problèmes possibles »

Il y aurait donc une malédiction qui traîne en Louisiane ?

« Oui, c’est maudit. J’ai eu quatre ou cinq blessures à la cheville là-bas. Il y a quelque chose dans l’eau ou un truc comme ça. Les ischio-jambiers. Les genoux. Les commotions cérébrales et d’autres choses encore. Ils ont tous les problèmes possibles. Je ne sais pas ce que c’est. Le fait de jouer dur, peut-être ? »

Néanmoins, même s’il semble sérieusement penser que quelque chose de surnaturel plombe les Pelicans, Dyson Daniels admet qu’il est surtout motivé par son propre niveau de jeu affiché lors de ses deux premières campagnes.

« Je ne veux pointer personne du doigt », conclut-il ainsi. « Je m’en veux à moi-même. Je n’ai pas été constant. Les deux premières années, j’ai connu des hauts et des bas. J’ai eu de très bons matchs et d’autres très mauvais. Je n’ai pas trouvé cette constance et puis nous avions aussi beaucoup de joueurs (à son poste) à la Nouvelle-Orléans. »

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 24 34 44.7 31.2 64.9 1.8 3.2 5.0 3.3 2.8 3.0 1.8 0.9 13.5 Total 144 22 44.0 31.2 64.6 1.0 2.8 3.8 2.6 1.8 1.4 1.1 0.4 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.