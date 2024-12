Le mode attaque est en panne chez les Lakers

« On a fait assez en défense, mais pas assez en attaque. » Anthony Davis a bien résumé la prestation des Lakers à Minneapolis. Difficile de dire le contraire quand on termine à 87 points marqués à 38% de réussite au shoot et 28% à 3-pts. Sans oublier, et comment les oublier, les 21 ballons perdus…

« Ils sont arrivés de plusieurs façons », remarque JJ Redick. « On a tenté des passes dans des trous de souris. On ne veut jamais donner des ballons à l’adversaire après un panier encaissé et offrir un dunk. D’autres passes ont été manquées parce qu’on n’était pas en position. Les ballons perdus nous ont tués. »

Les Lakers ont perdu pas moins de dix ballons rien que dans le premier quart-temps !

« Beaucoup, en premier acte, sont ma faute car je n’ai pas organisé l’équipe », estime Austin Reaves, qui n’a perdu qu’un seul ballon pourtant, dans les douze premières minutes. « Je n’étais pas sur le terrain depuis deux semaines et j’ai été un peu indécis. Je dois faire mieux. »

La pire attaque de la ligue en décembre

Jamais véritablement largués, les Californiens n’ont néanmoins jamais pu faire trembler les Wolves à cause justement du déchet, au shoot comme dans le jeu. « J’ai eu l’impression qu’ils avaient le contrôle de la partie », indique le coach. « Dès qu’on se rapprochait, qu’on pouvait potentiellement reprendre le contrôle, on se tirait une balle dans le pied. »

C’est là qu’il a manqué LeBron James, absent pour la deuxième fois de suite à cause d’une douleur au pied. Son absence, certes connue et annoncée, n’a pas encore de calendrier puisque, quand on demande à l’entraîneur des Lakers s’il sait quand sa superstar sera de retour sur les parquets, il ne peut que répondre : « Non. »

Mais les problèmes existaient déjà avec le meilleur créateur de l’équipe. Sur les sept derniers matches (cinq défaites), les joueurs de Los Angeles affichent tout simplement la pire attaque de la NBA ! Ils ne marquent que 99.6 points de moyenne (et les 132 unités à Atlanta aident pourtant à la faire gonfler) et seulement 100.9 points sur 100 possessions. Si bien qu’ils sont lanterne rouge des attaques de la ligue en décembre…