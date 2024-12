Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs en visite à Portland

Les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr sont eux à Cleveland (01h00), à la même heure que le duel entre les Sixers et les Pacers. On aura aussi un oeil à Denver, où les Nuggets reçoivent les Clippers (03h00).

Enfin, les Suns se déplacent (03h30) dans l’Utah… mais ils retrouvent surtout Kevin Durant pour l’occasion.

Programme complet

01h00 | Cleveland – Washington

01h00 | Philadelphie – Indiana

02h00 | Minnesota – LA Lakers (beIN Sports 1)

02h00 | Memphis – Brooklyn

02h00 | Chicago – Charlotte

03h00 | Denver – LA Clippers

03h30 | Utah – Phoenix

04h00 | Portland – San Antonio (beIN Sports Max 4)