Anthony Randolph officialise sa retraite

C’est la fin d’une carrière « mixte » des plus accomplies. L’ancien joueur NBA Anthony Randolph, qui a brillé ces dernières années sur les scènes européenne et internationale, vient d’annoncer sa retraite après « 15 années incroyables ».

« Cela a été un voyage rempli de moments inoubliables, plusieurs titres, un « run » historique et des souvenirs qui dureront toute une vie », écrit sur Instagram l’intérieur de 35 ans pour qui le basket « a offert plus » qu’il ne l’aurait imaginé.

Drafté en 2008 à la 14e place par les Warriors, le natif de l’Allemagne avait signé deux premières saisons plutôt productives en Californie. Échangé (avec Ronny Turiaf) pour David Lee aux Knicks, il avait quasiment disparu des rotations, avant de rebondir dans tous les sens du terme dans le Minnesota. Avec les Nuggets, sa dernière équipe NBA, cet athlète très long avait encore eu du mal à se stabiliser.

Sur le toit de l’Europe en 2017

En 2014, direction alors la scène européenne avec Lokomotiv Kuban avec qui le gaucher se montrera à son avantage. Au point d’attirer l’attention du Real Madrid, avec qui l’ailier-fort remportera deux EuroLeague (2018, 2023) et trois titres nationaux.

En marge de ses belles années en Europe, où il tournera à 10 points de moyenne, l’Américain s’est fait remarquer en étant naturalisé par la Slovénie.

2017 a marqué l’un des plus grands moments de sa carrière avec l’obtention du titre européen, aux côtés de Luka Doncic et de Goran Dragic. Ses 14 points et 5 rebonds de moyenne avaient parfaitement soutenu les leaders slovènes de l’époque.

Anthony Randolph Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 GOS 63 18 46.2 0.0 71.6 2.0 3.7 5.8 0.8 2.2 0.7 1.3 1.2 7.9 2009-10 GOS 33 23 44.3 20.0 80.1 2.2 4.3 6.5 1.3 2.8 0.9 1.5 1.6 11.6 2010-11 * All Teams 40 15 46.6 25.0 67.4 1.1 2.9 4.0 0.8 1.6 0.6 1.3 0.6 7.6 2010-11 * MIN 23 20 49.8 0.0 70.3 1.4 3.8 5.2 1.1 2.0 0.8 1.9 0.7 11.7 2010-11 * NYK 17 8 31.1 25.0 50.0 0.7 1.7 2.4 0.4 0.9 0.2 0.6 0.5 2.1 2011-12 MIN 34 15 47.0 0.0 76.2 1.2 2.4 3.6 0.6 1.7 0.4 1.2 1.0 7.4 2012-13 DEN 39 8 49.1 0.0 68.9 0.7 1.7 2.4 0.3 1.1 0.5 1.0 0.5 3.7 2013-14 DEN 43 12 38.6 29.5 75.4 0.5 2.4 2.8 0.7 1.5 0.6 0.9 0.4 4.8 Total 252 15 45.3 24.1 74.0 1.3 3.0 4.3 0.7 1.8 0.6 1.2 0.9 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.